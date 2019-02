Eric Staal et d'autres vétérans du Wild sur le marché?

Le Wild du Minnesota s’accroche à une place en série, mais pourrait-il être vendeur d’ici le 25 février?

Selon The Athletic, le directeur général Paul Fenton a obtenu le feu vert du propriétaire Craig Leipold pour procéder à des transactions afin d’améliorer l'équipe dans l’immédiat ou pour l’avenir. Et ce même si ça met en péril une participation aux éliminatoires.

Aux dernières nouvelles, le journaliste Michael Russo rapporte qu’Eric Staal pourrait être échangé à une formation qui aspire à gagner la coupe Stanley, mais le principal intéressé préférerait demeurer à St. Paul.

«Nous sommes en position d’atteindre les séries et c’est mon objectif, a-t-il déclaré à The Athletic, jeudi. Mon but est de demeurer ici, pas ailleurs, et aider l’équipe à se qualifier pour les séries.»

Quintuple marqueur de 30 buts, Staal n’est pas en voie de répéter sa campagne de 76 points réussie l’an dernier, sa deuxième au Minnesota. En 56 rencontres, cette saison, l’attaquant de 34 ans a marqué 17 buts et ajouté 20 aides.

Son entente de trois ans viendra à échéance le 1er juillet et celle-ci contient une clause de non-échange qui comprend 10 équipes.

Le risque avec Staal, c’est qu’il a mal réagi l’unique fois où il a été échangé à la date butoir : en février 2016, les Hurricanes de la Caroline l’avaient transféré aux Rangers de New York et il n’a pu faire mieux que six points en 20 matchs pour terminer le calendrier régulier. En séries, il n’est pas parvenu à noircir la feuille de pointage en cinq rencontres.

D’autres noms sur le marché bientôt?

Outre Staal, Charlie Coyle, Mikael Granlund, Jason Zucker et Jonas Brodin seraient tous disponibles pour un retour jugé satisfaisant par la direction du Wild.

Une source anonyme a expliqué à The Athletic que l'équipe souhaite prendre un virage important.

«Nous ne sommes pas à la poursuite du record pour le plus grand nombre de présences consécutives en séries. Nous visons une conquête de la coupe Stanley», a confié une source près de l’équipe au journaliste Russo.

Il y aurait toutefois quelques intouchables. Zach Parise et Ryan Suter possèdent des clauses de non-mouvement, tandis que les jeunes Jordan Greenway, Luke Kunin et Kirill Kaprizov, ainsi que les choix de premier et deuxième tours au prochain encan ne sont pas disponibles.

Pour leur part, l’attaquant Mikko Koivu et le défenseur Matt Dumba sont blessés.