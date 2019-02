Enfin une victoire pour le Rocket

Pour la première fois depuis le 21 janvier, le Rocket de Laval a finalement renoué avec la victoire. La troupe de Joël Bouchard a vaincu les Devils 3 à 2, vendredi soir, à Binghamton.

Le club-école du Canadien de Montréal a ainsi mis fin à une vilaine séquence de sept défaites consécutive.

Pour ce faire, le Rocket a rapidement pris les devants en première période. Alexandre Alain a été le premier à toucher la cible. Il s’agissait de la première fois en neuf duels que les Lavallois inscrivaient le premier but. Alexandre Grenier a ensuite doublé l’avance des visiteurs.

Lors du deuxième vingt, Alex Belzile donné une priorité de trois buts aux visiteurs avec son 12e de la campagne. Le meilleur pointeur du Rocket a surpris le défenseur Ryan Murphy avant de se moquer du gardien Cam Johnson.

À ce moment, les patineurs des Devils se sont manifestés et ils ont battu deux fois le gardien Charlie Lindgren. Des filets de John Quenneville et de Colton White.

Le Rocket s’est ensuite accrochés à son avance et Daniel Audette a inscrit un but dans un filet désert en fin de troisième. Une réussite qui s’est avérée être le but de la victoire, car les favoris de la foule ont répliqué dans les dernières secondes du match, via le bâton de John Quenneville.

Le Rocket tentera de refaire le coup aux Devils samedi, puisque les deux équipes se retrouveront pour un deuxième affrontement en 24 heures.