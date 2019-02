Cette semaine dans l’univers de la WWE: deux nouveaux Québécois à la WWE

Publié aujourd'hui à 08h00

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

* On attendait que la WWE confirme le tout, mais c’était un secret de polichinelle que les Québécois Matt Lee et Jeff Parker avaient signé avec la WWE. Ils se sont rapportés au Centre de Performance lundi et devraient faire leurs débuts à NXT (probablement les événements non-télévisés en Floride) dans les prochaines semaines. Mieux connus sur le circuit indépendant sous Shane «Big Magic» Matthews et Scott «Jagged» Parker, ils luttent depuis une quinzaine d’années. Ayant fait tous les deux leur début à la NCW, ils ont par la suite fait le tour des promotions autant ici qu’à l’extérieur. Dans les dernières années, on les a vus à plusieurs reprises comme extras à la WWE. Ils avaient eu un match contre le Revival à Dallas en 2016. On les avait aussi vus à Raw à Montréal l’an dernier sous les noms de Jean-Paul et François. Lee avait aussi joué le personnage de Johnny Océan à 205 Live dans un match contre Rich Swann. Sous 2.0 puis 3.0, ils ont fait partie des meilleures équipes au Québec de 2004 à 2016. Les deux sont d’excellents heels (Lee est d’ailleurs une machine au micro) et faisaient partie de l’élite des lutteurs québécois. Leur éthique de travail est particulièrement impressionnante. William Regal, qui recrute beaucoup pour la WWE, était l’un de leurs plus fervents partisans et a joué un grand rôle dans leur embauche.

Voici quelques vidéos d’eux à la WWE :

* Ils s’ajoutent à Kevin Owens, Sami Zayn, Maryse Ouellet et Pat Patterson et portent le nombre de Québécois à la WWE à six. On leur souhaite évidemment beaucoup de succès.

* Un autre lutteur est décédé cette semaine alors que Pedro Morales a rendu l’âme à l’âge de 76 ans de la maladie de Parkinson. Morales avait remplacé Bruno Sammartino comme champion de la WWWF en 1971. Le Franco-Ontarien Ivan Koloff avait battu Sammartino et quelques semaines plus tard Morales remportait le titre. Il était ultra populaire à New York. Mais dans les autres villes du territoire, il attirait moins. Les McMahon ont donc demandé à Bruno de reprendre du collier comme champion, mais avec un horaire allégé. Le Québécois Stan Stasiak a donc défait Morales en 1973 et neuf jours plus tard, Bruno reprenait son titre. Dans les années 80, Morales s’est surtout fait connaître pour sa rivalité avec Don Muraco. Il a été champion Intercontinental et champion par équipe devenant ainsi le premier champion triple couronne. Il est probablement le lutteur de Porto Rico le plus populaire après Carlos Colon. Il a été intronisé au temple de la renommée de la WWE et de celui du Wrestling Observer Newsletter, le plus crédible en la matière.

* Voici une vidéo récapitulative de sa carrière

* Un ancien lutteur et arbitre québécois est aussi décédé le 5 février dernier. Ludger Lévesque, mieux connu sous le nom de « Gentleman » Jim Kelly nous a quittés à l’âge de 88 ans. Il avait débuté sa carrière dans les années 50, mais n’a jamais été une tête d’affiche. Il luttait dans les préliminaires et pour les plus petits promoteurs en marge du Forum. Il a lutté principalement au Québec, avec quelques combats en Ontario et dans les Maritimes, lui qui jumelait aussi une carrière chez Via Rail. Personnellement, je l’ai connu au début des années 2000 alors qu’il arbitrait à la FLQ de Paul Leduc. J’y étais comme gérant heel et je me souviens très bien qu’une bonne fois, je devais monter sur le tablier de l’arène et il venait me donner un bon coup de poing au visage et j’étais tombé à l’extérieur. Le plus beau dans tout ça, c’est que je n’avais rien senti. C’était mon premier coup de poing et c’était de la part d’un pro. Plusieurs lutteurs des années 80 à aujourd’hui ont témoigné sur les réseaux sociaux cette semaine à quel point il les avait aidés ou et à quel point il était apprécié. Je souhaite à sa famille mes plus sincères sympathies.

* Ce ne sera pas l’événement spécial de l’année, mais j’ai bien hâte au match de championnat de la WWE et à Ronda Rousey contre Ruby Riott, qui pourrait en surprendre plusieurs d’après moi. Il faut surtout s’attendre à des interventions de Charlotte et Becky. Dans l’avant-gala, Buddy Murphy contre Akira Tozawa devrait être l’un des meilleurs combats de la soirée tandis que Bayley et Sasha Banks devraient remporter les titres par équipe, à moins qu’on décide de les faire gagner à WrestleMania.

Matchs de la semaine

Gauntlet : Randy Orton c. Kofi Kingston c. Samoa Joe c .Daniel Bryan c. Jeff Hardy c. AJ Styles Ricochet c. Adam Cole Le Revival c. Bobby Roode et Chad Gable

Vidéos de la semaine

On a de nouveaux champions par équipe!

Une victoire pour Dean Ambrose

Résultats rapides

Grand Rapids, Michigan

Nia Jax et Tamina ont battu Bayley et Sasha Banks et le Riott Squad, acc. par Ruby Riott. Bayley et Banks seront les premières à entrer dans la chambre dimanche. Finn Balor a défait Drew McIntyre par disqualification Braun Strowman, Finn Balor et Kurt Angle ont vaincu Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley, acc. par Lio Rush Ruby Riott a battu Nikki Cross Dean Ambrose a défait EC3 Le Revival a vaincu les champions par équipe Bobby Roode et Chad Gable pour remporter les titres

Vidéos de la semaine

Quelle solide promo de Charlotte. On a une finale à Mania!

Kofi remplace Ali, blessé, dans l’Elimination Chamber

Résultats rapides

Toledo, Ohio

Carmella et Naomi ont battu Mandy Rose et Sonya Deville ainsi que les IIconics

Randy Orton a remporté un match Gauntlet. Le match incluait aussi Kofi Kingston, Samoa Joe, Daniel Bryan, Jeff Hardy et AJ Styles

Vidéo de la semaine

Je m’ennuyais de «Gentleman» Jack!

Résultats rapides

Toledo, Ohio

Jack Gallagher a battu Lince Dorado

Tony Nese a défait Noam Dar

Vidéo de la semaine

Deux de mes prefs!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Donovan Dijakovic a battu Shane Thorne

Les Street Profits ont défait Humberto Carrillo et Stacy Ervin Jr.

Aliyah a vaincu Taynara Conti

Ricochet a battu Adam Cole

Vidéo de la semaine

Les meilleurs moments de cette semaine

Résultats rapides

Phoenix, Arizona

Noam Dar a battu Jordan Devlin

Jinny a défait Mia Yim

Pete Dunne a vaincu Wolfgang

Événement spécial, dimanche le 17 février, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Elimination Chamber :

Nia Jax et Tamina c. Le Riott Squad c. Mady Rose et Sonya Deville c. Les IIconics c. Bayley et Sasha Banks c. Naomi et Carmella dans un match Elimination Chamber pour couronner les premières championnes par équipe depuis 1989

Le champion de la WWE Daniel Bryan c. AJ Styles c. Randy Orton c. Kofi Kingston c. Jeff Hardy c. Samoa Joe dans un match Elimination Chamber

La championne féminine de Raw Ronda Rousey c. Ruby Riott

Le champion Intercontinental Bobby Lashley et Lio Rush c. Finn Balor dans un match handicap

Le champion mi-lourd 205 Live Buddy Murphy c. Akira Tozawa

Les champions par équipe SmackDown Live Le Miz et Shane McMahon c. Les Usos

Braun Strowman c. Baron Corbin

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

