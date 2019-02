Antonio Brown devrait rencontrer le propriétaire des Steelers

Après avoir refusé de répondre aux nombreux appels des Steelers de Pittsburgh, Antonio Brown aurait finalement accepté de rencontrer le propriétaire de la formation de la Pennsylvanie Art Rooney II.

Les deux hommes devraient se voir en Floride où réside le receveur de passes étoile, selon des informations avancées par le réseau NFL Network, vendredi.

Rappelons que lors de la dernière semaine d’activités de la saison régulière de la NFL, Brown avait quitté un entraînement après une prise de bec avec le quart-arrière Ben Roethlisberger. Par la suite, il ne s’est plus présenté aux entraînements des siens et n’a plus donné de signes de vie à son organisation. Brown s’était tout de même présenté au stade des siens pour prendre part à l’affrontement de la semaine, mais l’état-major des Steelers ne l’avait pas laissé prendre part à la rencontre.

Un peu plus tôt cette semaine, le choix de sixième tour en 2010 avait pourtant demandé aux Steelers de l’échanger et en avait également profité pour faire ses adieux aux partisans de Pittsburgh sur son compte Twitter.

«Il est temps de passer à autre chose», avait-il notamment écrit.

Les couteaux volent bas

Si jamais Brown veut recoller les pots cassés avec les Steelers, il devra faire attention avec son comportement sur les réseaux sociaux.

Vendredi, l’athlète de 30 ans a attribué des mentions «j’aime» à des micromessages laissant sous-entendre que Roethlisberger est un violeur. Dans une discussion sur Twitter, un internaute a rappelé les allégations de viol à l'endroit du quart-arrière en 2010.

L’épineux dossier pourrait bien se régler dans deux semaines, lorsque les principaux acteurs de la NFL seront tous réunis à Indianapolis pour le «Combine». Il s’agira d’une occasion en or pour les Steelers de refiler Brown à une autre formation du circuit Goodell, considérant que ce dernier est censé recevoir un bonus de 2,5 millions $ le 17 mars prochain.