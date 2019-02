Vladimir Guerrero fils alimente déjà les discussions

Sous les yeux du nouveau gérant Charlie Montoyo, le camp d’entraînement des Blue Jays de Toronto s’est ouvert officiellement jeudi à Dunedin, en Floride.

Si les lanceurs et les receveurs sont traditionnellement les premiers à mettre les pieds sur le terrain, déjà les discussions tournent autour d’un joueur de position, soit le jeune Vladimir Guerrero fils.

«On verra comment se déroule le camp d’entraînement, a indiqué le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, cité par le quotidien "Toronto Sun" à propos des chances de Guerrero fils de percer la formation. Le camp d’entraînement est une pièce importante dans son développement.»

L’intérêt entourant Guerrero fils, 19 ans, se fera inévitablement sentir tout au long du camp, lui qui est considéré comme le plus bel espoir du baseball majeur. Malgré les attentes placées en lui, il est fort possible que «Vlad Jr.» entame la prochaine saison dans les mineures, cédant la place à Brandon Drury au troisième coussin pour les premières semaines du calendrier.

Stroman et Sanchez en santé

Pour l’instant, après quelques examens physiques passés mercredi, les lanceurs et les receveurs des Jays étaient à l’oeuvre. Guerrero fils et les autres se joindront à eux au cours des prochains jours. Parmi les premières constatations, les partants Marcus Stroman et Aaron Sanchez semblent en excellente forme.

«Ils sont tous deux dans un bon état d’esprit et Ils se sentent bien physiquement», a ainsi souligné Atkins.

Les Jays auront justement besoin que Stroman et Sanchez soient en santé s’ils veulent connaître une saison jugée potable. Avec la reconstruction qui est en place, la formation torontoise mise sur une rotation de partants qui pose bien des interrogations. Les vétérans Clayton Richard et Matt Shoemaker ont joint l’équipe, tandis que les jeunes Ryan Borucki, Sean Reid-Foley et Trent Thornton poussent pour faire leur place.

Danny Jansen derrière le marbre

Une lutte s’annonce également intéressante chez les receveurs, le Québécois Russell Martin ayant été échangé en janvier aux Dodgers de Los Angeles. Le prometteur Danny Jansen, 23 ans, devrait devenir l’homme de la situation, mais Reese McGuire et Luke Maile ont également l’occasion d’obtenir leur part du gâteau.

Un premier match préparatoire des Blue Jays est prévu le samedi 23 février dans la Ligue des pamplemousses. Le camp d’entraînement se conclura par ailleurs avec un séjour à Montréal, les 25 et 26 mars, avec la présentation de deux parties face aux Brewers de Milwaukee au Stade olympique.