Tournoi international de hockey pee-wee: ils bravent la tempête

On a évité le pire, mercredi, pour l’ouverture officielle de la 60e édition du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Même si la province au grand complet donnait l’impression d’avoir été mise en pause en raison de la tempête hivernale qui a frappé le Québec, les dix premiers matchs du Tournoi ont pu être disputés sans trop de problèmes.

«Nous sommes les seuls qui sont ouverts à Québec aujourd’hui !», a lancé en boutade le directeur général du Tournoi, Patrick Dom, qui a passé la journée sur son téléphone portable afin de s’assurer que tout se déroulait comme prévu.

Il faut dire que l’organisation de l’événement avait pris les mesures nécessaires afin de s’assurer que toutes les formations à l’horaire pour la journée d’hier mettent le plus de chances de leur côté.

Chacune d’elle avait été contactée et on leur avait fortement recommandé de partir la veille, mardi, afin d’éviter les conditions routières difficiles de la journée d’hier.

Dans des situations prévisibles à plus ou moins long terme, comme des tempêtes hivernales, le Tournoi pee-wee ne prévoit pas de dédommagement pour les formations qui ne se présentent pas à temps pour leur match. Ils perdent par forfait, tout simplement.

Gatineau arrive à temps

Une seule formation parmi toutes celles en action mercredi avait d’ailleurs pris la décision de partir lors de la journée de mercredi, soit les Intrépides de l’école polyvalente Nicolas-Gatineau.

Malgré quelques inquiétudes de l’organisation du Tournoi, cette formation de l’Outaouais a été en mesure d’arriver à temps pour son match de 19 h 15.

«On a décidé de partir hier [mardi] et on s’est garroché sur les quelques chambres disponibles. On était un peu éparpillés à travers quelques hôtels. Quelques joueurs sont partis aujourd’hui, mais, finalement, les routes n’étaient pas si mauvaises», a raconté l’entraîneur des Artilleurs de BCF, une formation des Cantons-de-l’Est, qui a fait ses débuts hier.

Trafic aérien paralysé

Comme c’est le cas chaque année, tous les matchs présentés lors de la première journée de compétition, hier, provenaient du Québec.

Aujourd’hui, toutefois, quelques formations de l’extérieur feront leurs débuts au Centre Vidéotron.

En date de mercredi, la majorité des formations en action aujourd’hui avaient déjà mis le cap sur Québec. Dom était toutefois plus inquiet pour celles dont les rencontres auront lieu demain et qui prévoyaient arriver hier.

«On continue d’être en contact avec ces formations pour s’assurer qu’elles soient là. Le gros défi surtout, ce sont les équipements. On espère qu’ils n’arriveront pas en retard», a-t-il mentionné.

À noter toutefois que tous les matchs hors-concours prévus hier ont été annulés, afin d’éviter des déplacements inutiles aux différentes formations.

Les résultats

Inter B

Gouverneurs 2 de Ste-Foy/Sillery 4

Rapides de Beauce-Nord 7

Inter B

Seigneurs de Québec Nord-Est 1

Sénateurs de Bellechasse 3

AA

Frontenac de Québec-Centre 2

Aigles de Saint-Jean-sur-Richelieu 3

Inter B

Artilleurs de BCF 0

Seigneurs de Lotbinière 8

AA-Élites

Pionniers de Lanaudière 0

Cataractes de Shawinigan 4

Scolaire

Royal de Cardinal-Roy 2

Athlétiques de L’Ancienne- Lorette 5

AA-Élites

Collège Français de la Rive-Sud 2

National de Montréal 4

Inter B

Cartier de Québec-Centre 1

Sag’s 4 de Chicoutimi 5

Scolaire

Intrépide de Nicolas-Gatineau 2

Mistral de l’école Mont-Joli 5

AA

Commandeurs de Pointe-Lévy 1

Chevaliers de Lachenaie 3

Les matchs de jeudi

8h Seigneurs de Québec Nord-Est c. Coyotes de Mauricie-Ouest AA

9 h 15 Lynx de Haute Beauce c. Estacades de Mauricie-Est Inter B

10 h 30 Husky de Chaudière-Ouest c. Central States Chesterfield AA

11 h 45 Commandeurs du Collège de Lévis c. Gouverneurs de Massey-Vanier Scolaire

13 h Arsenal de l’Académie St-Louis c. Coyotes de Saint-Gabriel Scolaire

14 h 15 Sélects du Nord c. Phoenix de Sherbrooke AA-Élites

15 h 30 Grenadiers du Lac St-Louis c. Spartans de Seacoast AAA

16 h 45 Barons de Québec Nord-Est c. Gouverneurs de Terrebonne Inter B

18 h Corsaires de Pointe-Lévy c. Top Gun du New Hampshire AAA

19 h 15 Bobcats de l’Arizona c.Armada de Blainville-Boisbriand AA-Élites

20 h 30 Saints de St-Albert c.Fire d’Atlanta AA