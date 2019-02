Subban : «C’était difficile de revenir au jeu»

Maintenant qu’il semble avoir retrouvé ses repères, P.K. Subban espère redevenir un pilier à la ligne bleue des Predators de Nashville.

Après avoir raté plus d’un mois d’activités en raison d’un problème au haut du corps, le flamboyant défenseur a tardé à retrouver la forme. Mardi dernier, cependant, il a été dominant avec un but et un temps de glace de près de 28 minutes face aux Red Wings de Detroit.

«Au dernier match, j’ai atteint un sommet pour les minutes jouées (27 min 29s) cette saison. Ça fait du bien et je me sentais à ma place», a-t-il assuré, jeudi, à la suite de l’entraînement optionnel des siens, arborant un immense chapeau.

L’affrontement prévu en soirée face aux Canadiens de Montréal tombe à point, puisqu’il n’a toujours pas marqué de but face à l’équipe qui l’a repêché au deuxième tour en 2007, depuis que celle-ci l’a échangé aux «Preds».

«J’aimerais marquer tous les soirs. Pas juste contre mon ancienne équipe, soutient le numéro 76, auteur de quatre aides en autant de matchs contre le Tricolore.

«Je ne dis pas que je jouerai 28 minutes ce soir, mais... on verra! Je me sentais mieux lors des dernières parties.»

Retour difficile

La nature exacte de la blessure qu’a subie Subban, le 13 novembre contre les Sharks de San Jose, n’a jamais été précisée. Mais elle l’a contraint à rater six semaines d’activités.

Depuis qu’il est revenu au jeu, le 27 décembre, il n’a inscrit que huit points en 22 rencontres. Il reconnait que sa remise en forme aurait pu être plus optimale.

«C’était un incident étrange. Rien de radical, mais c’est derrière moi. C’était une question de retrouver mon synchronisme et d’ajuster mon conditionnement physique, a-t-il expliqué.

«C’est pénible lorsque tu ne fais rien pendant six semaines. Surtout avec le type de corps que je possède. Je pense que je serais capable de prendre 60 livres en six semaines!»

«C’était difficile de revenir au jeu et de me remettre en forme. Ça s’améliore.»

Du gâteau de «chèvre»

À l’extérieur de la patinoire, une vidéo de Subban et son amie de cœur, la vedette américaine et nouvelle retraitée du ski alpin Lindsey Vonn, ont fait l’objet d’une vidéo virale sur Instagram au cours des derniers jours.

Le hockeyeur ontarien a surpris sa bien-aimée avec des ballons et un gâteau à l’effigie d’une chèvre, d’après l’acronyme anglophone G.O.A.T. (Greatest of all time, «Meilleure de tous les temps») à son retour de sa dernière compétition, en Suède, filmant la scène.

«J’ai mangé du gâteau et je pesais deux livres en moins par la suite. Y a-t-il une raison pour ça?», a-t-il plaisanté

«Il était bon, mais elle l’a probablement plus savouré que moi.»

À noter que Vonn a pris sa« revanche» quelques heures plus tard le même soir en filmant Subban en train de ronfler dans son sommeil...