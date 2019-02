Matt Duchene ne veut pas parler de son avenir

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Matt Duchene a été questionné sur son avenir avec l’équipe, jeudi, mais il a tenté par tous les moyens d’en dire le moins possible.

L’ancien de l’Avalanche du Colorado demeure au cœur de rumeurs de transaction. Admissible au statut de joueur autonome sans compensation le 1er juillet, il pourrait se retrouver avec une autre organisation d’ici la date limite des échanges, le 25 février, ou encore signer une nouvelle entente avec Ottawa.

«J’en ai déjà parlé et je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et je souhaite garder cela à l’interne. Ce n’est pas un dossier simple, a-t-il commenté aux médias, quelques heures avant le match contre les Red Wings de Detroit.

«Nous travaillons encore sur cela. Le processus est en cours», a ajouté Duchene, au sujet de ses négociations contractuelles.

Aussi, l'attaquant veut se concentrer sur ce qui se passe sur la glace et non en coulisses.

«Cela n’est pas une source de motivation, ça n’a pas traversé mon esprit. J’apprécie seulement côtoyer ces joueurs quotidiennement, a-t-il dit, préférant parler de sa bonne relation avec ses coéquipiers.

«Peu importe sa place au classement ou son total de défaites consécutives, cette équipe joue dur chaque soir. On a perdu plusieurs rencontres par un but et notre fiche pourrait être bien différente de celle d’aujourd’hui. Toutefois, on se présente toujours à l’aréna avec une bonne attitude et je n’ai que du bien à dire sur ce groupe.»