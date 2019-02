LHJMQ: la belle saison du Phoenix

Le Phoenix de Sherbrooke connaît dans l’ensemble une bonne saison 2018-2019 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

En effet, la troupe de Stéphane Julien pointe au neuvième rang du classement général, en raison d’une récolte de 64 points en 54 matchs. La formation de l’Estrie est d’ailleurs déjà assurée d’une place en éliminatoires et n’est qu’à cinq petits gains de la meilleure campagne de son histoire.

«Ça dépasse nos attentes, a confié Julien, jeudi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Ça fait trois ans et demi que je suis entré en poste avec Jocelyn Thibault. On a mis un plan en place. On est en avance sur notre plan. On a beaucoup de jeunes.

«On a 17 jeunes sur 20 qu’on a développés chez nous, qu’on a repêchés. C’est vraiment important pour nous. Notre saison est constante. On n’a pas vraiment eu de série de défaites qui nous aurait mis dans le trouble. On est vraiment fiers de nos jeunes. On est la cinquième équipe la plus jeune de la ligue. Tous nos jeunes reviennent l’an prochain, sauf nos trois (joueurs de) 20 ans. Le futur est là pour nous.

«On aspire aux (grands) honneurs dans les prochaines années. [...] Plusieurs experts nous voyaient dans le fond du classement. Côté développement, il n’y a rien de mieux que la victoire pour progresser.»

Le Phoenix peut compter sur les services du jeune attaquant de 17 ans Samuel Poulin. Ce dernier a d’ailleurs obtenu 57 points en 54 matchs cette saison, au 24e rang du classement des pointeurs de la LHJMQ.

«Depuis les Fêtes, c’est un gars qui domine, a continué Julien. Samuel, j’ai joué longtemps professionnel en Europe et ça fait sept ans que je suis avec le Phoenix, j’ai rarement vu un joueur aussi professionnel à cet âge-là. »

À voir dans la vidéo ci-dessus.