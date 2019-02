Les discussions se poursuivent avec Stone et Duchene

Les rumeurs de transaction se font de plus en plus persistantes, mais les Sénateurs d’Ottawa gardent espoir dans le dossier des attaquants Mark Stone et Matt Duchene.

D’après le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, le directeur général Pierre Dorion poursuivra les pourparlers avec les agents des deux joueurs, la semaine prochaine.

Dans les deux dossiers qu’on surveille chez les @Senators on peut s’attendre à d’autres discussions entre Mark Stone et la direction de l’équipe la semaine prochaine. Pour ce qui est de Matt Duchene, les pourparlers se poursuivent encore aux dernières nouvelles @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 14 février 2019

Meilleurs marqueurs des siens, Stone et Duchene seront tous deux joueurs autonomes à la fin de la présente campagne.

Le premier revendique 26 buts et 57 points en 56 rencontres, tandis que l’autre a inscrit un filet de moins avec un cumulatif de 53 points.

Interrogé sur son avenir en début de journée, jeudi, Duchene n’a pas voulu commenter la situation.

«Il y a beaucoup de choses qui se passent et je souhaite garder cela à l’interne. Ce n’est pas un dossier simple, a-t-il commenté aux médias, quelques heures avant le match contre les Red Wings de Detroit.

Originaire de Winnipeg, Stone a récemment été mêlé à des ouï-dire impliquant les Jets. Ces derniers seraient prêts à se départir d’un choix de premier tour pour ajouter un marqueur naturel en vie des séries.

Duchene, lui, est lié aux Blue Jackets de Columbus, qui sont au coeur d’un imbroglio avec leur attaquant Artemi Panarin et leur gardien Sergei Bobrobvsky, deux athlètes admissibles au statut de joueur autonome sans compensation le 1er juillet.