Le Lightning ne fait qu’une bouchée des Stars

Mené par Nikita Kucherov, le Lightning de Tampa Bay a dominé les Stars de Dallas 6 à 0, jeudi soir, au Amalie Arena.

L’attaquant russe a amassé pas moins de quatre points, soit un but et trois mentions d’aide. Il a construit les deux filets de Steven Stamkos et a permis à Mikhail Sergachev d’inscrire son troisième de la saison.

Il s’agissait de la sixième fois en 2018-2019 que Kucherov amassait quatre points ou plus dans un match. Le meilleur passeur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a désormais 66 mentions d’aide, ce qui le place loin devant ses plus proches poursuivants.

Pour sa part, Stamkos a complété sa soirée de boulot en ajoutant une passe décisive, tandis que les autres marqueurs du Lightning ont été Tyler Johnson et Alex Killorn.

Devant la cage des gagnants, Andrei Vasilevskiy a signé son cinquième blanchissage de la campagne en repoussant les 32 tirs des Stars.

En vertu de ce gain, la formation de Jon Cooper a atteint le cap des 90 points, elle qui trône au sommet de la LNH.

Une première pour Thomas Greiss

À Columbus, le gardien des Islanders de New York Thomas Greiss a obtenu son quatrième blanchissage de la présente saison et son équipe l’a emporté 3 à 0 sur les Blue Jackets.

Il s’agit d’une nouvelle marque dans la carrière du portier de 33 ans, lui qui avait réalisé trois jeux blancs en 2016-2017. Dans son affrontement du jour, Greiss a fait face à 31 lancers.

Le gardien a également contribué offensivement, alors qu’il a fourni une mention d’aide sur la première réussite de Casey Cizikas. Ce dernier a fait bouger les cordages à deux occasions, tandis que Josh Bailey a été l’auteur de l’autre but des vainqueurs.

Ce duel mettait aussi fin à une séquence victorieuse des Blue Jackets, eux qui avaient remporté leurs quatre dernières parties.

Andreas Athanasiou propulse les Red Wings

À Detroit, Andreas Athanasiou a touché la cible deux fois et les Red Wings ont battu les Sénateurs d’Ottawa 3 à 2.

L’attaquant de 24 ans a ainsi atteint le plateau des 20 buts en une saison pour la première fois de sa carrière, lui qui évolue dans la LNH depuis la campagne 2015-2016.

Si Athanasiou a été le plus prolifique offensivement, c’est un filet de Frans Nielsen qui a fait la différence dans cette rencontre.

Du côté des Sénateurs, Matt Duchene et Brady Tkachuck ont été en mesure de battre le gardien Jimmy Howard, qui disputait un 500e match dans le circuit Bettman.