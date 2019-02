En furie, Steve Kerr doit être retenu par Kevin Durant

L’entraîneur-chef des Warriors de Golden State, Steve Kerr, n’avait pas envie de rire, mercredi soir, dans un match face aux Trail Blazers de Portland.

Kerr, visiblement, n’était pas en accord avec une décision de l’arbitre, qui venait de sanctionner le joueur des Warriors Draymond Green avec un peu moins de quatre minutes à faire au quatrième quart. À ce moment, la formation de la Californie était en retard 110-103.

Kerr a ensuite invectivé l’arbitre avant de se voir expulser, ce qui n’a pas aidé à le calmer. La vedette des Warriors Kevin Durant a même dû s’interposer pour tenter de calmer son entraîneur.

La colère de Kerr n'a rien donné puisque les Trail Blazers se sont finalement imposés 129-107.

Kerr ready for the All Star break. pic.twitter.com/s5ERfijM8O