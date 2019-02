Date limite: cinq gardiens qui pourraient changer d’adresse

Il est plutôt rare qu’un gardien soit échangé à l’approche de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En février 2018, les Coyotes de l’Arizona avaient cru bon de greffer Darcy Kuemper à leur formation, mais aucun autre gardien moindrement établi avait changé d’organisation. La situation pourrait-elle être différente d’ici le 25 février? Possiblement et la raison est simple: nombreux sont ceux qui doivent profiter de leur autonomie complète d’ici la fin de la saison.

Voici quelques gardiens qui semblent susceptibles de se retrouver ailleurs:

1 – Sergei Bobrovsky

Le gardien des Blue Jackets de Columbus Sergei Bobrovsky, qui compte parmi les meilleurs de sa profession, fait partie de ceux qui alimentent les nombreuses rumeurs. Le Russe doit devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente saison et il ne semble pas pressé de conclure une nouvelle entente avec les Blue Jackets. Pourrait-il être échangé? On ne voit pas comment les «Jackets» peuvent espérer faire un bout de chemin dans les séries sans le double récipiendaire du trophée Vézina (2013 et 2017).

Quoi qu’il en soit, la relation entre Bobrovsky et l’organisation ne semble pas au beau fixe. Le gardien avait même été suspendu pour un match par son équipe au cours du mois de janvier. La raison: Bobrovsky n’avait pas apprécié être retiré d’une rencontre. Il avait ainsi perdu son sang-froid pour se rendre directement au vestiaire afin de prendre sa douche et enfiler des vêtements propres, et ce, même si l’affrontement n’était pas encore terminé.

2 – Jimmy Howard

Même s’il a manifesté son désir de demeurer à Detroit avec sa famille, le vétéran Jimmy Howard pourrait servir de police d’assurance pour une autre formation lors des prochaines séries éliminatoires. Son statut de joueur autonome sans compensation au terme de la saison laisse croire qu’il pourrait quitter les Red Wings. On pourrait ensuite le voir revenir à Detroit en acceptant une offre de l’équipe, le 1er juillet prochain. Un brin gourmande, l’organisation des Wings exigerait un choix de premier tour au repêchage pour les services de Howard.

3 – Ryan Miller

Comme les Red Wings, les Ducks d’Anaheim semblent destinés à rater les prochaines séries éliminatoires. Tout juste remis d’une entorse ligamentaire à un genou, le vétéran Ryan Miller peut représenter une solution à faible coût pour une équipe qui aimerait ajouter un deuxième ou un troisième gardien à sa formation. Le gardien de 38 ans, qui doit devenir joueur autonome sans compensation, gagne un salaire de 2 millions $. C’est sans doute avec plaisir qu’il lèverait sa clause de non-échange.

4 – Cayden Primeau

Question d’alimenter les discussions chez les partisans des Canadiens, on devine que le club montréalais a été approché par différentes équipes à propos de l’espoir Cayden Primeau. Le jeune homme de 19 ans, qui était devant le filet de l’équipe américaine au récent Championnat mondial de hockey junior, semble avoir un bel avenir. Et Carey Price a un contrat en poche jusqu’à la saison 2025-2026...

5 – Jonathan Quick

Avec le brio de Jack Campbell devant le filet, les Kings de Los Angeles pourraient être tentés de se tourner vers l’avenir et échanger Jonathan Quick. Toutefois, rien ne presse! Campbell et Quick ont chacun un contrat valide en vue de la saison 2019-2020. Si l’offre est là, par contre, les Kings pourraient en profiter pour déconstruire et reconstruire.

Autonomie en vue

En plus de Bobrovsky, Howard et Miller, voici les gardiens admissibles à l’autonomie complète au terme de la saison (en date du jeudi 14 février):