Maxime Comtois et les Voltigeurs écrasent le Phoenix

Maxime Comtois a réalisé un tour du chapeau et a obtenu une mention d’aide dans une victoire de 8 à 1 des Voltigeurs face au Phoenix de Sherbrooke, mercredi soir, à Drummondville.

L’espoir des Ducks d’Anaheim compte 12 buts, et un total de 20 points, en 13 matchs cette saison avec les Voltigeurs.

Nicolas Guay a participé aux trois réussites de Comtois et a également marqué son 31e but de la saison. Pour sa part, Gregor MacLeod a inscrit son 30e but en plus d’obtenir deux mentions d’aide. Pierre-Olivier Joseph, Brandon Skubel et Pavel Koltygin ont complété la marque pour l’équipe locale.

Du côté du Phoenix, Nathael Roy a été le seul à déjouer le gardien Olivier Rodrigue, qui a repoussé 22 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Dakota Lund-Cornish a été chassé de la rencontre après avoir alloué cinq buts sur 15 lancers. En relève, Thommy Monette a réalisé 19 arrêts.

Il s’agit d’une cinquième victoire consécutive pour les Voltigeurs, deuxièmes au classement général de la LHJMQ, et d’un premier revers en cinq matchs pour le Phoenix. La formation de Sherbrooke pointe au neuvième rang de la ligue.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Val-d’Or, les Foreurs ont infligé un premier revers en 12 matchs à l’Océanic de Rimouski, qu’ils ont vaincu 2 à 1. C’est David Noël qui a inscrit le but gagnant en milieu de troisième période, lors d’un avantage numérique. Julien Tessier a participé aux deux buts des siens.

À Charlottetown, Matthew Welsh a signé son deuxième blanchissage de la saison alors que les Islanders l’ont emporté 6 à 0 devant les Sea Dogs de Saint John. Welsh a réalisé 35 arrêts. Sur le plan offensif, Kevin Gursoy s’est illustré pour l’équipe locale en réussissant un tour du chapeau.