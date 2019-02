Les Alouettes mettent la main sur un joueur étoile

Les Alouettes de Montréal ont renforcé leur unité défensive en embauchant le joueur étoile autonome Taylor Loffler.

Ce demi défensif canadien de 26 ans évoluait avec les Blue Bombers de Winnipeg depuis 2016.

«Il s'agit d'une excellente prise pour notre formation. Nous venons de mettre la main sur un des joueurs défensifs les plus convoités cette année, a mentionné le directeur général des Alouettes Kavis Reed par communiqué. Avec cette acquisition, notre unité défensive vient de s'améliorer. Ce que Taylor a accompli en étant élu trois fois de suite sur l'équipe d'étoiles de la LCF est phénoménal.»

Loffler est devenu le neuvième joueur de l'histoire de la Ligue canadienne de football, et seulement le deuxième Canadien, à être choisi sur l’équipe d’étoile à ses trois premières campagnes dans le circuit.

Originaire de Colombie-Britannique, Loffler a effectué 52 plaqués défensifs, a intercepté trois passes et en a rabattu deux autres, tout en récupérant un retour d’échappé en 16 rencontres avec Winnipeg l’an dernier.

Cet athlète de 6 pi 3 po et 221 lb a été choisi en troisième ronde (19e au total) par les Blue Bombers en 2016 après avoir évolué avec les Thunderbirds de UBC.

Les Alouettes perdent Philippe Gagnon

De son côté, le Québécois Philippe Gagnon a quitté les Alouettes de Montréal au profit du Rouge et Noir d’Ottawa, qui lui a accordé un contrat de deux ans.

Ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, le joueur de ligne offensive a disputé trois saisons avec les Moineaux, totalisant 36 matchs. Deuxième choix en tout au repêchage 2016 de la Ligue canadienne de football, Gagnon a été ennuyé par une blessure sérieuse au genou gauche en 2017 et a dû passer sous le bistouri.

L’athlète de 6 pi et 4 po et 311 lb a été limité à 18 rencontres au cours des deux dernières années.

Nicolas Boulay avec le Rouge et Noir

Par ailleurs, le Rouge et Noir a annoncé avoir alloué un contrat d’un an au joueur de ligne défensive Nicolas Boulay.

Originaire de Magog, Boulay a disputé six saisons dans l’uniforme des Alouettes. La formation montréalaise l’avait sélectionné au 30e rang du repêchage de 2013.

L’athlète de 29 ans, issu de l’Université de Sherbrooke, a réussi 69 plaqués sur les unités spéciales et 33 plaqués défensifs en 97 matchs dans la LCF.

Tyrell Sutton à Toronto

De leur côté, les Argonauts de Toronto ont embauché mercredi l’ancien porteur de ballon des Alouettes Tyrell Sutton.

L’Américain de 32 ans s’était joint aux Moineaux en 2013 puis a été échangé aux Lions de la Colombie-Britannique à la fin du mois de septembre 2018.

En 73 matchs dans la LCF, il a cumulé 3841 verges de gains par la course, 178 attrapés, 1539 verges de gains par la voie des airs et 20 touchés.