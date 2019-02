Joe Flacco échangé aux Broncos?

Les Ravens de Baltimore ont prévu échanger le quart-arrière Joe Flacco aux Broncos de Denver, une entente verbale ayant été conclue entre les deux équipes.

C’est du moins ce qu’a indiqué mercredi le réseau NFL Network, tout en ajoutant que le vétéran devra modifier son contrat afin de poursuivre sa carrière au Colorado. La transaction ne pourra être réalisée avant le 13 mars qui marque le début de la nouvelle année pour les contrats de la NFL.

En 2018, le joueur de 34 ans a perdu son poste de partant au profit de la recrue Lamar Jackson, qui a d’ailleurs terminé la campagne en qualité de pivot numéro 1. Flacco a été ennuyé par une blessure à la hanche au cours de la saison et a joué son dernier match le 4 novembre. En tout, il a lancé 12 passes de touché et commis six interceptions pour des gains de 2465 verges.

Le pacte du gagnant d’un Super Bowl prendra fin en 2021. Il doit gagner 66,4 millions $ d’ici la fin du contrat.