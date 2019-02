Harden rejoint Chamberlain et Jordan

Pour un 31e match de suite, James Harden a marqué plus de 30 points mercredi, ce qui n'a pas empêché les Rockets de Houston de s'incliner 121-111 devant les Timberwolves du Minnesota.

Avec ses 42 points, Harden a rejoint deux légendes de la NBA: Wilt Chamberlain qui, comme lui, avait enchaîné 31 matchs de suite à 30 points et plus au début des années 1960, soit la deuxième plus longue série du genre, et Michael Jordan qui, comme «The Beard», avait collectionné 22 matchs à plus de 40 points en 1989-1990.

Il a certes marqué trois paniers de trois points consécutifs, mais son équipe a craqué face à la défense des Timberwolves, en particulier face à la recrue de 20 ans Josh Okogie.

Okogie a fini la rencontre avec 16 points, quatre passes décisives et trois rebonds, mais il est surtout celui qui a donné des raisons d'espérer au Minnesota avec un contre plein d'autorité face à Harden.