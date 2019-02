Une 14e défaite consécutive pour le Titan

Le Titan ne sait plus comment gagner. Mardi à Bathurst, ils ont subi un 14e revers de suite, cette fois au compte de 5 à 3 face aux Wildcats de Moncton.

Adam Capannelli a inscrit le filet de la victoire avec moins de six minutes à écouler à la rencontre. Charles-Antoine Giguère, Dylan Seitz et Elliot Desnoyers ont également touché la cible. Mika Cyr et Alexander Khovanov ont pour leur part amassé chacun deux aides.

Francis Leclerc a réalisé 28 arrêts dans la victoire, étant déjoué par Oliver Turan, Evan MacKinnon et Nicolas Kingsbury-Fournier.

Les Mooseheads en contrôle

Dans l’autre match au programme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Mooseheads ont facilement vaincu les Sea Dogs de Saint John par la marque de 10 à 2.

Patrick Kyte a récolté un but et trois aides. Ses coéquipiers Samuel Asselin et Keith Getson ont réussi des doublés.

Benoit-Olivier Groulx, Raphaël Lavoie, Antoine Morand et Jared McIsaac ont tous ajouté trois points à leurs dossiers respectifs.

Avec ce triomphe, les Mooseheads ont pris seuls le premier rang de l’Association de l’Est de la LHJMQ en vertu d’une fiche de 39-12-3 bonne pour 81 points.