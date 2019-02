Lindsey Vonn a disputé le week-end dernier en Suède la dernière descente de sa carrière professionnelle et elle était de retour à la maison mardi, aux États-Unis.

Pour l'occasion, son copain P.K. Subban l'a accueilli en grand avec des ballons de retraite, un gâteau de chèvre et une peluche de chèvre, faisant référence au terme G.O.A.T (Greatest of all time).

À voir dans la vidéo ci-dessous.