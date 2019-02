Les Bruins distancent les Canadiens

Les Bruins ont accru leur avance sur les Canadiens de Montréal en venant à bout des Blackhawks de Chicago au compte de 6 à 3, mardi à Boston.

En vertu de cette troisième victoire d’affilée, les Bruins montrent un dossier de 32-17-8 bon pour 72 points, soit trois de plus que le Tricolore. Le Canadien a toutefois un match en main.

Cet affrontement était présenté à TVA Sports.

À voir : Sommaire

Brad Marchand a amassé quatre points, dont un filet. David Krejci a quant à lui réussi un doublé en plus de se faire complice d’un autre but. Jake DeBrusk et Danton Heinen ont récolté trois points chacun. Patrice Bergeron en a ajouté deux à sa fiche.

La troupe de Bruce Cassidy était privée de David Pastrnak, blessé au pouce.

Les Blackhawks ont pour leur part échoué dans leur quête d’une huitième victoire consécutive. Malgré tout, Patrick Kane a obtenu un point dans une 15evictoire consécutive. Il a totalisé 11 buts et 32 points au cours de cette séquence.

Duclair tranche

À Columbus, Anthony Duclair a inscrit le but victorieux dans un gain de 3 à 0 des Blue Jackets contre les Capitals de Washington. Il s’agissait de son 11e filet de la saison.

Avec une quatrième victoire consécutive, les Blue Jackets n’accusent plus que deux points de retard au classement sur les Capitals, comptant sur deux matchs en main.

Les Capitals, qui entamaient un périple de six matchs à l’étranger, n’ont cadré que 18 tirs. Sergei Bobrovsky a ainsi signé un troisième jeu blanc cette saison et un 27e depuis le début de sa carrière.

Seguin propulse les Stars

À Sunrise, Tyler Seguin a participé à tous les buts des siens dans une victoire de 3 à 0 des Stars de Dallas contre les Panthers de la Floride.

L’attaquant vedette a fait mouche à deux reprises, dont une fois dans un filet désert, en plus de préparer la réussite d’Esa Lindell.

Anton Khudobin, qui effectuait un troisième départ de suite en raison de la blessure au haut du corps de Ben Bishop, a été parfait devant le filet des vainqueurs avec 30 arrêts.

De l’autre côté de la patinoire, Roberto Luongo a cédé deux fois sur 18 tirs. Le Québécois aurait pu rejoindre Ed Belfour (484 victoires) au troisième rang des gardiens ayant gagné le plus de matchs dans l’histoire de la LNH s’il l’avait emporté.

En bref:

Avec une victoire de 3 à 1 contre les Islanders de New York à Buffalo, les Sabres se sont approchés à trois points des Penguins de Pittsburgh et du deuxième laissez-passer pour les éliminatoires dans l’Association de l’Est.