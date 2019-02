Nikita Kucherov frappe encore

Le Lightning a une nouvelle fois profité d’une excellente contribution de Nikita Kucherov, qui a récolté un but et quatre points contre les Flames de Calgary, pour l’emporter au compte de 6 à 3, mardi à Tampa.

L’attaquant russe a ainsi cumulé trois filets et sept points à ses deux dernières sorties. Il compte maintenant 25 buts et 88 points en 57 matchs cette saison.

Brayden Point (un but, deux aides), Yanni Gourde (un but, une aide) et Steven Stamkos (un but, une aide) ont également contribué.

Sean Monahan a réussi un doublé dans une cause perdante. Son coéquipier Elias Lindholm a récolté trois mentions d’aide.

Le Lightning n’a pas subi la défaite en temps réglementaire à ses sept dernières sorties, tandis que les Flames ont perdu leurs trois dernières rencontres.

Les Blues pulvérisent les Devils

Les Blues ont décroché une septième victoire de suite de façon spectaculaire mardi en défaisant les Devils du New Jersey par la marque de 8 à 3, à St. Louis.

Le gardien Jordan Binnington, nommé première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale, n’a pas connu son meilleur match de la saison en cédant trois fois sur 23 tirs. Il a tout de même obtenu un sixième gain consécutif. Il a une fiche de 10-1-1 depuis le début de la campagne.

Il a été déjoué par Pavel Zacha, Kyle Palmieri et Mirco Mueller.

De l’autre côté de la glace, Keith Kinkaid a bloqué 31 des 39 lancers dirigés vers lui.

Alex Pietrangelo et Ivan Barbashev ont été les joueurs les plus productifs des vainqueurs avec trois points chacun. Ils ont tous deux obtenu deux buts et une mention d’aide.

Vladimir Tarasenko a quant à lui porté à neuf sa série de matchs avec au moins un point en amassant deux passes décisives. Il a récolté 14 points au cours de cette séquence.

Les Hurricanes demeurent dans la lutte

Les Hurricanes de la Caroline refusent d’abdiquer. En renversant les Sénateurs 4 à 1 à Ottawa, ils se sont approchés à un point des Penguins de Pittsburgh et du deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Teuvo Teravainen a marqué deux buts et dépassé le plateau des 200 points en carrière. Micheal Ferland a quant à lui touché la cible une fois et obtenu deux mentions d’aide.