Ça commence bien pour Raonic et Shapovalov

Les Canadiens Milos Raonic et Denis Shapovalov ont bien amorcé le tournoi de Rotterdam, mardi, remportant tous deux leur match de premier tour.

Raonic a vaincu l’Allemand Philipp Kohlschreiber en deux manches de 7-6 (8) et 7-5, tandis que Shapovalov a eu raison du Croate Franko Skugor en deux sets de 7-5 et 6-3.

Quart de finaliste aux récents Internationaux d’Australie, Raonic a été solide au service. Il a dominé 21-2 au chapitre des as et a sauvé la seule balle de bris à laquelle il a fait face. Le quatrième favori de la compétition et 14e joueur mondial a saisi le service de son rival - classé 32e par l’ATP – une fois lors de ce duel de 1 h 41 min.

Au tour suivant, le puissant serveur retrouvera le Suisse Stan Wawrinka, détenteur d’une invitation des organisateurs. Les deux hommes se sont affrontés en deuxième ronde à Melbourne il y a quelques semaines et l’Ontarien a triomphé 6-7 (4), 7-6 (6), 7-6 (11) et 7-6 (5).

Pour sa part, Shapovalov a réussi quatre bris en sept occasions aux dépens du 351e joueur du circuit professionnel. La 10e tête de série, qui détient le 25e rang de l’ATP, a totalisé sept as, comparativement à cinq pour Skugor, issu des qualifications.

À la prochaine étape, le représentant de l’unifolié croisera le fer avec le Tchèque Tomas Berdych ou le Français Gilles Simon. Par ailleurs, Raonic et Shapovalov pourraient en découdre au troisième tour s’ils gagnent chacun leur prochaine rencontre.