5 adversaires potentiels des Canadiens au 1er tour

Attention, les dés ne sont pas encore jetés! Une participation aux séries éliminatoires est loin d’être assurée pour les Canadiens de Montréal.

Malgré ce fait, il est intéressant d’identifier les clubs qui, mathématiquement, ont le plus de chances de se mesurer au Tricolore au premier tour.

#1 – Maple Leafs de Toronto

Avec la récente blessure subie par David Pastrnak, chez les Bruins de Boston, il semble probable de voir les Maple Leafs et le Canadien conclure la saison en deuxième et troisième places de la section Atlantique, dans l’ordre ou dans le désordre. Imaginez une série entre Toronto et Montréal. De quoi alimenter une belle rivalité!

#2 – Les Islanders de New York

Pointant au sommet de la section Métropolitaine, les Islanders pourraient bien affronter le Canadien en première ronde des séries éliminatoires. Peu de gens auraient parié sur la possibilité de voir une telle confrontation avant le début de la présente saison. Après avoir perdu les services de John Tavares, la formation new-yorkaise offre un rendement surprenant. Le jeune Mathew Barzal est le meilleur pointeur du club tandis que les gardiens Robin Lehner et Thomas Greiss sont efficaces devant le filet.

#3 – Lightning de Tampa Bay

Si jamais le Canadien obtient la seconde place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est, le club montréalais aura logiquement un lourd défi au premier tour: battre le Lightning de Tampa Bay. Une mission impossible? Il faut avoir que le club fait peur avec Nikita Kucherov, Brayden Point, Steven Stamkos, mais aussi Victor Hedman et le gardien Andrei Vasilevskiy.

#4 – Capitals de Washington

Champions en titre de la Coupe Stanley, les Capitals seront-ils aussi affamés cette année? Pour affronter le Canadien d’entrée, le club de Washington doit inévitablement dépasser les Islanders au sommet de la section Métropolitaine. Dans le cadre de cette bataille, un match entre les deux équipes est prévu au calendrier, le 1er mars, à Uniondale. Les Capitals et les Islanders doivent aussi s’affronter lors de leur dernier match de la saison, le 6 avril, à Washington.

#5 – Bruins de Boston

En continuant de cumuler les points au classement durant l’absence de Pastrnak (et advenant une fin de saison difficile pour les Maple Leafs de Toronto), les Bruins pourraient retrouver le Canadien en première ronde des séries. Ce scénario demeure probable. On parle ici d’une autre fantastique rivalité! L’entraîneur-chef Claude Julien serait alors confronté à son ancienne formation et à plusieurs joueurs qu’il a dirigés, dont Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Krejci, Torey Krug et Zdeno Chara.