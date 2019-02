Matt Murray dit non

Le gardien des Flyers Carter Hart n’a pas été en mesure d’établir une nouvelle marque de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi à Philadelphie, étant supplanté par Matthew Murray dans une victoire de 4 à 1 des Penguins de Pittsburgh.

Hart, qui avait remporté ses huit matchs précédents, tentait de surpasser Jocelyn Thibault pour la plus longue séquence de gains avant 21 ans. Ils détiennent ainsi conjointement le record. Lundi, Hart a été mis à l’épreuve 27 fois.

Le match était présenté en direct à TVA Sports.

Murray a quant à lui repoussé 50 des 51 rondelles dirigées vers lui, n’étant déjoué que par Jakub Voracek en fin de rencontre sur le jeu de puissance. Effectuant un retour au jeu après une absence de cinq matchs, Evgeni Malkin a écopé d’une pénalité majeure pour un coup de bâton quelques secondes auparavant.

Sidney Crosby, Nick Bjugstad et Jake Guentzel ont inscrit les trois premiers filets des visiteurs. Kristopher Letang a complété le pointage dans une cage déserte. Le Québécois est ainsi devenu le premier buteur parmi tous les défenseurs de l’histoire des Penguins avec 109 filets, devançant Paul Coffey.

Menés 2 à 0, les Flyers ont tenté une remontée en deuxième période, dominant outrageusement 28 à 8 au chapitre des tirs au but. Nolan Patrick a toutefois vu l’arbitre lui refuser un but avec un sifflet hâtif. Ce dernier croyait que Murray avait capté la rondelle avec son gant.

La bataille de la Pennsylvanie reprendra le 23 février dans un match extérieur disputé au Lincoln Financial Field de Philadelphie, à l’occasion d’un duel de la Série des stades.

Kuznetsov ne ralentit pas

Au cœur d’une heureuse séquence, Evgeny Kuznetsov a réussi un doublé et ajouté deux aides dans une victoire de 6 à 4 des Capitals contre les Kings de Los Angeles, à Washington.

L’attaquant compte ainsi cinq filets et 10 points à ses quatre dernières sorties.

Le capitaine Alexander Ovechkin a également bien fait avec un but et trois points. Brett Connolly, Christian Djoos et Jakub Vrana ont également fait scintiller la lumière rouge dans la victoire.

Pheonix Copley a réalisé 29 arrêts, étant trompé deux fois par Austin Wagner ainsi que par Tyler Toffoli et Oscar Fantenberg.

Jonathan Quick a cédé six fois sur 31 tirs.