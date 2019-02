Les Mooseheads ne font qu’une bouchée du Titan

La logique a été respectée, lundi à Halifax. Les Mooseheads ont facilement vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst au compte de 6 à 1 pour rejoindre le Drakkar de Baie-Comeau au sommet du classement de l’Association de l’Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les deux équipes montrent un dossier identique de 38-12-3. Le Titan a quant à lui subi un 13e revers consécutif et languit au dernier rang dans l’Est en vertu d’une fiche de 7-41-3.

Les visiteurs avaient pourtant inscrit le premier but en première période grâce à Mathieu Desgagnés. Les Mooseheads ont toutefois répliqué avec trois filets avant la fin de l’engagement.

Arnaud Durandeau s’est distingué dans la victoire, récoltant deux buts et deux aides. Antoine Morand a pour sa part inscrit un but et ajouté deux aides. Xavier Parent et Samuel Asselin ont également touché la cible.

La recrue Cole McLaren a repoussé 18 des 19 rondelles dirigées vers lui dans la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Mark Grametbauer a été mis à l’épreuve 46 fois.