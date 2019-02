Kenny Agostino réclamé par les Devils; Dale Weise rappelé

Le Canadien de Montréal a perdu lundi l’attaquant Kenny Agostino, réclamé au ballottage par les Devils du New Jersey, et a rappelé le vétéran Dale Weise de son club-école de Laval.



Retranché lors du dernier match du Tricolore, samedi face aux Maple Leafs de Toronto, Agostino a récolté deux buts et neuf mentions d’aide pour 11 points en 36 parties avec le Bleu-Blanc-Rouge cette saison. Il a également inscrit 10 points, dont quatre filets, en 12 rencontres chez le Rocket.

L’ailier est par ailleurs natif de Morristown, au New Jersey.

«J'ai immédiatement été excité pour cette opportunité, a dit Agostino au site officiel des Devils. J'espère que je pourrai m'intégrer et aider l'équipe de toutes les manières possibles. De toute évidence, c'est assez spécial d'avoir la chance de jouer pour ma ville natale et d'être si proche de ma famille et de mes amis.»

De son côté, Weise aura à peine eu le temps de faire connaissance avec les joueurs du Rocket, qu’il a côtoyés au cours d’une séance d’entraînement lundi avant-midi. Acquis des Flyers de Philadelphie samedi, l’athlète de 30 ans a totalisé 11 points, incluant cinq buts, en 42 affrontements de la Ligue nationale cette année.

La troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien visitera les Predators de Nashville, jeudi.