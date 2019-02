Deux ans de plus pour Jean-Samuel Blanc

Les Alouettes de Montréal ont conclu une nouvelle entente de deux saisons avec le joueur de ligne défensive Jean-Samuel Blanc, lundi.

L’athlète de 6 pi et 1 po et 245 lb reviendra donc pour une cinquième campagne dans le giron des Alouettes, lui qui a réalisé neuf plaqués au sein des unités spéciales et quatre à la défense en 15 parties l’année dernière.

En 63 matchs en carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF), tous avec Montréal, l'athlète de 28 ans a effectué 38 plaqués sur les unités spéciales, deux sacs du quart, en plus de provoquer trois échappés.

«Jean-Samuel est un jeune vétéran dans notre équipe et il possède une bonne expérience avec nous, en plus de bien cadrer bien dans notre système, a affirmé Kavis Reed, directeur général des Moineaux, dans un communiqué. Il a démontré une belle progression depuis le début de sa carrière et nous avons bien hâte de le voir à l'œuvre la saison prochaine»

«Je voulais absolument revenir avec les Alouettes, c'est chez nous ici et je suis très heureux que nous ayons finalisé cette entente, a déclaré Blanc. J'ai joué quatre saisons avec l'équipe et je sais que le meilleur est à venir, il y a beaucoup de talent au sein de notre formation et nous avons hâte de le démontrer sur le terrain.»

Le natif de Montréal s'est joint aux Alouettes en tant que joueur autonome en 2015, après avoir passé sa carrière universitaire avec les Carabins de l'Université de Montréal. Il a notamment remporté la coupe Vanier en 2014.

Cunningham aussi?

Par ailleurs, les Moineaux auraient également conservé les services du receveur B.J. Cunningham pour deux saisons. C’est ce qu’a rapporté le réseau TSN, lundi.

À sa quatrième saison avec l’équipe, l’Américain de 29 ans a capté 52 ballons pour 631 verges et trois touchés en 14 parties.

Le marché des joueurs autonomes de la LCF s’ouvrira mardi, à midi.