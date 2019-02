Corey Crawford de retour à l’entraînement

Victime de deux commotions cérébrales en moins d'un an, le gardien québécois Corey Crawford a pris part à un premier entraînement complet avec les Blackhawks de Chicago, lundi, et il souhaite revenir au jeu le plus rapidement possible.

Après avoir subi une commotion au mois de décembre 2017, le gardien a raté le reste de la campagne 2017-2018. Cette saison, il a participé à 23 matchs avant d’être une nouvelle fois atteint à la tête, lors d’un duel contre les Sharks de San Jose en décembre.

Toutefois, les symptômes de cette deuxième commotion sont moins intenses, ce qui permet à Crawford d’espérer un retour au jeu d'ici la fin du calendrier régulier.

«Je m’entraînais en gymnase avec intensité au cours de la dernière semaine, donc je crois que je suis en bonne forme, a dit Crawford au quotidien "Chicago Sun-Times". C’était le premier entraînement sur glace aujourd’hui et je me sentais bien en voyant des rondelles.»

«Je dois simplement continuer en espérant qu’il n’y ait pas de régression.»

Mauvais moment

Toutefois, il s'agit d’un mauvais moment pour un retour au jeu. Les Blackhawks connaissent effectivement leurs meilleurs moments de la saison avec une séquence de sept victoires.

Ils tentent ainsi désespérément de s’accrocher à leurs chances de participer aux éliminatoires, eux qui pointaient lundi à quatre points du Wild du Minnesota et du dernier laissez-passer dans l'Association de l’Ouest.

«Ce sera difficile de jouer présentement, a concédé Crawford. [Collin Delia] et [Cam Ward] jouent bien et nous sommes dans une assez bonne séquence. J’aimerais sauter sur la glace dès maintenant, mais nous n’en avons pas discuté. Pour l’instant, je me concentre sur l’entraînement.»

Pas de retraite

Quoi qu’il en soit, les dernières années ont été difficiles pour Crawford, détenteur de deux bagues de la coupe Stanley. Il n’a cependant jamais pensé à la retraite.

«Pas du tout, a-t-il tranché. J’ai toujours anticipé un retour dès que je serai à 100 %. Je ne m’inquiète pas. D’autres joueurs doivent vivre avec d’autres types de blessure. Je dois simplement composer avec cela.»

«Mais je me sens bien, je me sens prêt et je vais travailler pour revenir dans la formation.»