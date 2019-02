Qui pourra stopper David Pastrnak?

L'attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak tentera dimanche après-midi de récolter un point dans un huitième match consécutif, alors qu'il affrontera l'Avalanche du Colorado.

Ce duel vous sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 15h.

Au cours de cette séquence de sept rencontres, le Tchèque de 22 ans a récolté 10 points, dont quatre buts.

Pastrnak et ses complices habituels, Brad Marchand et Patrice Bergeron, continuent de faire la pluie et le beau temps pour les Bruins, qui pourraient d'ailleurs dépasser les Canadiens de Montréal au troisième rang de la section Atlantique avec une victoire.

Pendant ce temps du côté de l'Avalanche, les choses vont vraiment moins bien. Les hommes de Jared Bednar n'ont remporté que deux de leurs 10 derniers affrontements.

De plus, le meilleur pointeur de l'équipe, Mikko Rantanen, n'a récolté que deux points à ses six dernières rencontres.