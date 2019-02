Phil Mickelson bien en contrôle

La pluie a gâché la fête au tournoi Pro-Am AT&T Pebble Beach de la PGA, dimanche, ce qui n’a pas empêché l’Américain Phil Mickelson de connaître d’excellents moments sur les verts.

Le gaucher est bien placé pour obtenir la 44e victoire de sa carrière au sein du circuit professionnel. Détenteur d’une avance de trois coups, il lui reste deux trous à compléter à cet événement qui prendra fin lundi, l’obscurité ayant contraint les golfeurs à retraiter au chalet avant la fin de la quatrième ronde.

Mickelson affiche un pointage global de -18, lui qui a joué six coups sous la normale lors du dernier 18 trous jusqu’ici. L’Anglais Paul Casey se trouve à -15 avec trois trous à faire. Scott Stallings (66), des États-Unis, est à égalité avec celui-ci, mais sa ronde est terminée.

Le Canadien Adam Hadwin (72) a conclu la compétition avec un total de 279 (-8) et il occupe le 18e échelon. Son compatriote Nick Taylor (71) est 28e en raison d’un bilan de 281 (-6), tandis que Ben Silverman (73) a effectué deux coups de plus et est 45e à égalité.

Langer gagne facilement

Chez les seniors, l’Allemand Bernhard Langer a eu la vie facile au Championnat Oasis à Boca Raton, en Floride, où il a triomphé par cinq coups.

Langer (65) a terminé avec un cumulatif de 197 (-19), un record pour ce tournoi de 54 trous. Il a décroché son 39e titre à vie au sein du circuit des 50 ans et plus.

L’Américain Marco Dawson (69) a fini deuxième, alors que le Canadien Stephen Ames (74) s’est contenté du 24e échelon en vertu d’un total de 210 (-6).