Ivanie Blondin vice-championne du monde

Malgré une collision, la Canadienne Ivanie Blondin a récolté la médaille d’argent au départ en groupe chez les femmes, dimanche, aux Championnats du monde par distance individuelle de patinage de vitesse longue piste qui sont disputés à Inzell, en Allemagne.

Ayant fait une croix sur le 1500 mètres quelques instants auparavant pour se concentrer sur cette épreuve, Blondin a estimé avoir fait le bon choix au terme de sa course.

«Je suis emballée par mon résultat d’aujourd’hui, a dit Blondin dans un communiqué de Patinage de vitesse Canada. J’ai sacrifié mon 1500 m pour me garder des jambes en prévision du sprint final [départ en groupe]. J’ai été en mesure d’entreprendre le sprint final un peu plus tôt et de créer un écart, donc je suis très contente de la décision que j’ai prise et de mon plan de course.»

Dépassée par la Néerlandaise Irene Schouten lors de la dernière ligne droite, la représentante de l’unifolié a finalement arrêté le chrono à 8 min 28,460 s, récoltant 40 points de sprint. La Russe Elizaveta Kazelina a terminé troisième.

Maltais a assuré mes arrières

La Québécoise Valérie Maltais, également impliquée dans l’accrochage qui est survenu au 10e tour, a conclu l’épreuve en 23e place. Blondin a tenu à la remercier pour son appui.

«Je suis grandement reconnaissante de la présence de ma coéquipière Valérie [Maltais], qui a assuré mes arrières tout au long de la course et qui s’est montrée très coriace. "Val" et moi, nous nous connaissons depuis l’époque où je faisais du courte piste. À l’approche de la course, ça me réconfortait de savoir qu’elle allait être à la ligne de départ avec moi.»

Maltais avait précédemment obtenu la 15e place au 1500 m, en 1:56,903. L’autre Canadienne inscrite à cette distance, Kali Christ (1:57,796), a terminé 21e.

Avec son meilleur temps de la saison, le Québécois Antoine Gélinas-Beaulieu (1:45,267) a pris le neuvième échelon au 1500 m. Son compatriote Connor Howe a signé le 24e et dernier temps de la distance, soit 1:48,262.

Au départ groupé chez les hommes, le Canadien Jess Neufeld a lui aussi terminé dernier, en 9:21,640.