Cette semaine dans l’univers de la WWE : la WWE de retour à Montréal!

Publié aujourd'hui à 11h26

Mis à jouraujourd'hui à 11h30

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Quelle bonne nouvelle avons-nous appris lundi dernier alors que la WWE a officialisé qu’elle revenait à Montréal avec les enregistrements de Raw et de SmackDown Live (incluant 205 Live) les 15 et 16 avril prochains au Centre Bell.

C’est la deuxième fois en autant d’années que le grand cirque s’arrête ici avec les deux événements l’un après l’autre, et peut-être la dernière. En effet, à compter de l’automne, SmackDown Live sera en direct les vendredis sur Fox, donc la WWE ne pourra plus avoir le même horaire.

Cela faisait déjà un moment que je vous disais que la WWE était pour revenir en avril. C’était la rumeur depuis quelques mois. Une semaine après les Raw et SmackDown Live d’après WrestleMania, les événements de Montréal seront les hôtes du «International Superstar Shakeup», une simple façon d’appeler la troisième mouture de la chose parce qu’elle se déroule pour la première fois à l’extérieur des États-Unis.

C’est donc dire que des lutteurs de Raw s’en iront à SmackDown et vice-versa. L’an dernier, Le Miz, Baron Corbin et le Riott Squad étaient partis à Raw tandis que Samoa Joe, Asuka et Jeff Hardy étaient arrivés à SmackDown. De plus, c’est aussi le moment pour des lutteurs et lutteuses de NXT de monter sur l’alignement principal. L’an dernier, Sanity, Andrade et Drew McIntyre étaient tous arrivés lors du Shakeup.

Pour l’instant, seul un combat entre le champion Intercontinental Bobby Lashley et Seth Rollins a été confirmé, bien que ce combat pourrait avoir lieu après l’enregistrement. Pour ce qui est de Kevin Owens et Sami Zayn, je le dis depuis longtemps, le mois d’avril serait un bon mois pour leur retour justement à cause des possibilités.

S’ils ne sont pas revenus pour les Raw et SmackDown d’après Mania, Montréal deviendrait l’autre option. En fait, dans un but de vendre des billets, il faudrait qu’ils soient de retour la semaine avant Montréal. Mais si on cherche plutôt la grosse réaction surprise de la foule, ils ne seront pas annoncés et apparaîtront le lundi à Montréal, ce qui leur permettrait de faire des entrevues pour vendre plus de billets pour le lendemain. Bref, tout ça reste à voir. Les billets seront en vente ce vendredi.

J’ai eu l’opportunité d’aller voir l’événement non-télévisé de la WWE à Ottawa vendredi soir. Ce que j’aime de ce genre d’événements, c’est que la lutte y est généralement très bonne puisqu’il n’y a pas de contraintes télévisuelles et les matchs peuvent se permettre d’être plus longs.

Ce fut le cas vendredi alors que le meilleur match, et de loin, fut celui entre les champions par équipe Bobby Roode et Chad Gable et le Revival. Un match très bien monté, avec une tonne de ce qu’on appelle des «near falls», des comptes de deux si vous préférez. Un excellent match qui a probablement duré une vingtaine de minutes et qui fut meilleur que tout ce qu’on a eu à Raw et SmackDown Live cette semaine.

Parmi les plus populaires avec Finn Balor, Bayley et Natalya, Braun Strowman faisait les frais de la finale contre Baron Corbin dans un match de rue d’Ottawa. Le monstre parmi les hommes a reçu une forte réaction lorsqu’il a sorti un bâton de gardien de but pour frapper Corbin!

C’était très cool de rencontrer les fans de la région de Gatineau-Ottawa! Ceci dit, malheureusement, la foule n’était pas au rendez-vous alors que j’estime qu’il n’y avait pas plus de 3000 personnes au Centre Canadian Tire. Le marché d’Ottawa n’est pas très bon pour la WWE, et ce, depuis quelques années déjà. Il serait grand temps que la WWE réessaye un marché comme Québec, surtout avec des gars comme Owens et Zayn.

Voici les résultats rapides :

• Natalya, Bayley et Dana Brooke ont battu Mickie James, Alicia Fox et Nikki Cross

• EC3 a défait Dean Ambrose

• L’Ascension a vaincu Curt Hawkins et Zack Ryder

• Le champion Intercontinental Bobby Lashley et Lio Rush ont battu Finn Balor dans un match handicap

• Drew McIntyre a défait Elias

• Les champions par équipe Bobby Roode et Chad Gable ont vaincu le Revival

• Braun Strowman a battu Baron Corbin dans un match de rue d’Ottawa

Becky Lynch est vraiment utilisée comme «Stone Cold» Steve Austin, avec Stephanie McMahon dans le rôle de Vince. Stephanie, qui a souvent l’habitude d’avoir le dessus sur les lutteurs et lutteuses, a pour une fois mis en valeur le talent, en l’occurrence Becky, et c’est tant mieux. On prépare la finale de WrestleMania après tout.

Les six équipes qui participeront au match Élimination Chamber pour couronner les championnes par équipe de la WWE sont finalement connues. Et voici en ordre mes choix pour gagner ces titres:

1-Sasha Banks et Bayley

2-Nia Jax et Tamina

3-Mandy Rose et Sonya Deville

4-Liv Morgan et Sarah Logan

5-Naomi et Carmella

6-IIconics

Quelques nouvelles de la division féminine. Sasha Banks n’a pas lutté à Raw car elle n’avait pas eu le ok des médecins. Elle devrait être remise à temps pour le 17 février. De son côté, Ember Moon est blessée et sera à l’écart pour plusieurs mois. Becky Lynch n’est pas vraiment blessée, ce n’est que pour mousser l’histoire. Et dans un autre ordre d’idée, Ronda Rousey va affronter Ruby Riott à Elimination Chamber, le choix logique selon moi.

Matchs de la semaine (match complet et j’ajoute, QUEL match!)

1) Aleister Black, Ricochet et Velveteen Dream c. Tommaso Ciampa, Johnny Gargano et Adam Cole

2) Le Revival c. l’Équipe B c. Heavy Machinery c. Gran Metalik et Lince Dorado

3) Daniel Bryan c. Jeff Hardy

Vidéos de la semaine

Ça continue entre Double J et Elias!

Gros match quadruple menace par équipe!

Résultats rapides

Portland, Oregon

• Ronda Rousey a battu Liv Morgan, acc. par Ruby Riott et Sarah Logan

• Ronda Rousey a défait Sarah Logan, acc. par Ruby Riott et Liv Morgan

• Le Revival a vaincu l’Équipe B, Heavy Machinery et Gran Metalik et Lince Dorado, acc. par Kalisto

• Sasha Banks et Bayley ont battu Alicia Fox et Nikki Cross pour faire partie du match de championnat à Élimination Chamber

• Elias a défait Jeff Jarrett, acc. par Road Dogg

• Finn Balor a vaincu Lio Rush, acc. par Bobby Lashley

• EC3 a battu Dean Ambrose

• Drew McIntyre et Baron Corbin ont défait Braun Strowman et Kurt Angle par disqualification

Vidéos de la semaine

C’est au tour de Triple H de goûter à la médecine de Becky Lynch!

Bon match entre Daniel Bryan et Jeff Hardy

Résultats rapides

Everett, Washington

• Shinsuke Nakamura et Rusev, acc. par Lana ont battu Luke Gallows et Karl Anderson

• Randy Orton a défait Mustafa Ali

• Mandy Rose et Sonya Deville ont vaincu Naomi et Carmella et les IIconics dans un match triple menace

• Jeff Hardy a battu Daniel Bryan par disqualification

Vidéo de la semaine

Solide victoire pour Tozawa

Résultats rapides

Everett, Washington

• Brian Kendrick a battu Mike Kanellis, acc. par Maria

• Akira Tozawa a défait Humberto Carrillo, Cedric Alexander et Lio Rush dans un quadruple menace pour devenir l’aspirant numéro un au titre mi-lourd de 205 Live

Vidéo de la semaine

Les Four Horsewomen (sans Rousey), version arts martiaux mixtes

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Jaxson Ryker, acc. par les Forgetten Sons a battu Mansoor

• Drew Gulak a défait Eric Bugenhagen

• Matt Riddle a vaincu Drew Gulak

• Bianca Belair, Io Shirai et Kairi Sane ont battu Shayna Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir

Vidéo de la semaine

Résumé de l’émission de cette semaine



Résultats rapides

Blackpool, Royaume-Uni

• Ligero a battu Mark Andrews

• Xia Brookside a défait Candy Floss

• Joseph Conners a vaincu Mike Hitchman

• Joe Coffey a battu Ashton Smith

• WALTER a défait Mark Coffey

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (https://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook à (www.facebook.com/patlaprade) ou sur Twitter (www.twitter.com/patlaprade) avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!