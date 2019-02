Un nouvel entraîneur se joint au Rouge et Or

Olivier Turcotte-Létourneau est le nouvel entraîneur des demis défensifs au sein de l’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval.

L’équipe en a fait l’annonce, vendredi matin, par voie de communiqué.

Turcotte-Létourneau, qui a porté les couleurs du club lavallois de 2006 à 2010, succède ainsi à Kevin Nichols, nommé entraîneur-chef des Pionniers du Cégep de Rimouski plus tôt cet hiver et qui quitte après sept ans avec le Rouge et Or.