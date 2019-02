Denis Shapovalov s'incline en quarts

Denis Shapovalov s’est incliné lors des quarts de finale du tournoi de Montpellier, vendredi, en France.

Le Canadien, 25e joueur mondial et troisième tête de série de la compétition, a perdu en deux manches de 7-5 et 7-6 (4) contre le Français Pierre-Hugues Herbert, classé 44e au monde.

Ce dernier a dominé au service en remportant 82% de ses points lors de son premier service (36/44).

Le duel s’est arrêté brusquement après une heure et 44 minutes quand Shapovalov a échappé la deuxième manche lors du bris d’égalité.

Shapovalov avait disposé de son rival quelques semaines plus tôt en huitièmes du tournoi de Canberra, en Australie.

Le joueur de 19 ans devrait bondir de deux rangs, soit du 25e au 23e échelon, à la prochaine mise à jour du classement mondial, la semaine prochaine.

Plus tôt dans la journée, le Tchèque Tomas Berdych a gagné en trois manches de 7-6 (3), 6-7 (5) et 7-5 contre le Serbe Filip Krajinovic, au bout d’une longue confrontation de deux heures et 42 minutes. Herbert et Berdych se retrouveront d’ailleurs en demi-finale.