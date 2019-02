Daniel Carr, champion marqueur?

Après avoir été boudé par le Canadien de Montréal cet été, Daniel Carr voulait prouver qu’il avait sa place dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il semble en bonne voie d’y parvenir puisqu’il est le premier pointeur dans la Ligue américaine.

Après avoir accepté un contrat d’un an avec les Golden Knights de Vegas, il n’a pas été en mesure de rester avec la formation après le camp d’entraînement. Soumis au ballottage, Carr n’a pas été réclamé et il a été cédé aux Wolves de Chicago.

L'attaquant ne s’est toutefois pas laissé abattre. Il a marqué 23 buts et totalisé 57 points en 40 parties dans les mineures. Il montre de plus un différentiel de +27 et n’a écopé que de six minutes de pénalité.

Les Wolves sont ainsi en lutte pour la tête de la section Centrale, et pour l’instant, le bon rendement de l’équipe est sa priorité.

«Il y aura quelques batailles pour la première place d’ici la fin de la saison, a concédé Carr récemment au réseau CBS. C’est amusant pour nous, il y a beaucoup de compétition et nous devons être sûrs d’être prêts chaque soir.»

Inspiré par Gallagher

Carr a disputé six matchs avec les Golden Knights cette saison, ne récoltant qu’une mention d’aide. Chaque partie dans la LNH lui permet malgré tout de gonfler son bagage d’expérience, lui qui en totalise 100.

D’ailleurs, Carr n’a pas caché que lors de ses 94 matchs avec le Tricolore, Brendan Gallagher a été une grande source d’inspiration. Les deux joueurs viennent tous deux de Sherwood Park, près d’Edmonton.

«"Gally" mérite tout ce qui lui arrive, a dit Carr au réseau Sportsnet. Il joue avec intensité lors de tous les matchs. Et je ne crois pas que les gens réalisent à quel point c’est dur de le faire pendant 82 rencontres. Je crois que c’est ce qui lui a permis d’être où il est aujourd’hui. Vous apprenez quand vous voyez son succès et vous essayez de faire la même chose chaque soir.»