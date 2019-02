Saint-Tite et les Cataractes fin prêts

«On est prêts. Il n’y a pas de questions de si. Il y a déjà eu du hockey qui s’est joué ici !»

Directeur aux opérations et aux événements spéciaux chez les Cataractes de Shawinigan, Claude Vallée ne tient plus en place à quelques heures de la troisième présentation de la Classique hivernale dans la LHJMQ, la deuxième à se tenir aux Grandes Estrades Coors Banquet de Saint-Tite.

Pour une deuxième fois en quatre ans, le village de Saint-Tite a troqué ses chapeaux de cowboy pour les casques de hockey, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Cataractes ont mis le paquet pour célébrer en grand leur 50e anniversaire en plein air.

«Les gens qui veulent se sortir un peu de la torpeur de l’hiver ne le regretteront pas», promet en entrevue au Journal de Québec l’homme tentaculaire qui supervise l’aménagement du site depuis plusieurs semaines déjà. Le week-end dernier, son équipe et lui ont vécu leur premier test avec une série de matchs.

«Le happening de la Classique, c’est du tailgate jusqu’à la fin du match. Ça forme un tout. On a pu compter sur Jonathan Cloutier, de la brasserie Labatt, qui a pris ça en main et qui s’y connaît en matière d’événements festifs. C’est un gros party.»

Les amateurs qui convergeront vers la capitale québécoise du rodéo pour les deux rencontres opposant les Cataractes à l’Océanic de Rimouski (vendredi soir) et aux Remparts de Québec (samedi après-midi) auront droit à un programme riche en spectacles tout au long des deux jours de festivités. Comme en 2015, l’auteur et actionnaire des Cataractes, Bryan Perro, s’implique dans la programmation.

Une expertise

Avec un budget se chiffrant entre 350 000 et 400 000 $, les Cataractes se sont assurés de ne rien laisser au hasard. Et d’être encore mieux préparés qu’ils ne l’étaient en 2015 lors de la présentation inaugurale de l’événement extérieur.

«On partait d’une feuille blanche, c’est quelque chose qui ne s’était jamais fait au Québec. On aurait pu faire que ce soit plus facile, mais on a ajouté des choses et on est très heureux du résultat», explique le président de l’équipe, Roger Lavergne.

«Là, on savait plus ce qu’on faisait. En 2015, la ligue est arrivée le matin [vendredi] et on jouait encore avec la skill saw ! La ligue n’avait même pas de cahier de charges pour organiser une classique hivernale. On l’avait fait au meilleur de nos connaissances. Maintenant, on suit le cahier», ajoute M. Vallée.

La météo n’inquiète pas

Si certains organisateurs d’événements hivernaux s’arrachent les cheveux en pensant à la température qu’il fera le jour venu, c’est loin d’être le cas pour les membres du comité organisateur.

«Pas pantoute ! La seule affaire, s’il y a de la pluie et qu’il a neigé, faut enlever la neige de la glace. Sinon, ça ne marchera pas. Pas grave. Pour nous, la température ne nous inquiète pas», assure le directeur aux opérations.

On prévoit de la pluie en matinée, puis refroidissement en après-midi, aujourd’hui. Le lendemain, le soleil et un mercure de -8 °C devraient s’inviter à la fête. En 2015, la neige avait rendu le décor féérique au stade de Saint-Tite lors des deux matchs.

C’est une compagnie de Saint-Augustin-de-Desmaures qui se spécialise dans l’aménagement de patinoires extérieures, Synerglace Canada, qui est responsable des installations. «Les installations sont flambant neuves, les baies vitrées, les bandes, etc. On a augmenté la qualité», se réjouit M. Lavergne.

Inclusif

En plus de la LHJMQ, les Cataractes auront permis à toute la communauté de profiter de cette surface unique. Des Patriotes de l’UQTR, qui y ont disputé un match de saison régulière, au hockey mineur ainsi qu’aux adeptes de hockey luge, en passant par le midget AAA, qui verra le Blizzard du Séminaire Saint-François se frotter aux Estacades de Trois-Rivières, dimanche après-midi.

«C’était un gros défi parce qu’il fallait parler à plusieurs personnes, mais on voulait que ce soit très inclusif. Pour cette raison, cela a été plus demandant», a reconnu le président, qui, personnellement, «ne pense pas en refaire une autre» après deux éditions.

«Un Cataracte à vie»

Invité d’honneur de la troisième édition de la Classique hivernale, Dave Morissette est toujours aussi attaché à son ancienne équipe junior.

L’ancien dur à cuire des Cataractes participera aux festivités en compagnie de Pascal Dupuis et de Patrick Lalime, deux autres anciens membres de la plus vieille concession de la LHJMQ. Après le match, Morissette animera son émission de fin de soirée à TVA Sports en direct du site des Grandes Estrades.

Ce rendez-vous en plein air éveille d’ailleurs une anecdote dans la tête du populaire animateur. «Quand je jouais junior, mon plaisir était d’aller jouer l’après-midi avec les gars qui étaient sur les patinoires extérieures. J’ai fait ça jusqu’à l’âge de 18-19 ans quand on n’avait pas de match. C’était toujours unique.»

Si Morissette a marqué les esprits dans la Cité de l’énergie durant ses trois saisons avec les Cataractes pour son travail de pugiliste sur la patinoire, son meilleur souvenir reste de loin la victoire face aux ennemis jurés, les Draveurs de Trois-Rivières, dès la ronde initiale des séries de 1989.

«Avant les séries, il y avait eu une couple de transactions. Enrico Ciconne avait été échangé à Trois-Rivières et on avait reçu [le gardien] Dominic Roussel. On s’était qualifiés en séries au dernier match de la saison en finissant huitièmes, et c’était huit contre un. Et on les avait battus en quatre ! C’était de beaux moments. Malheureusement, on ne s’était pas rendus plus loin», s’est rappelé le sympathique personnage.

Sa première bagarre

Avant d’endosser l’uniforme bleu, blanc et vert de l’époque, Morissette n’était pas habitué à valser avec ses adversaires.

«C’est la première fois que j’ai laissé tomber les gants. Je voulais juste montrer à mes chums que j’étais capable de me battre. Mais tu t’aperçois ensuite qu’on s’attend à ce que tu battes chaque match.»

La Mauricie occupe toujours une place importante dans la vie de l’animateur vedette puisque sa femme est native de Cap-de-la-Madeleine.

«Shawinigan, c’est comme ma deuxième ville d’adoption et le médecin de l’équipe, maintenant à la retraite, Michel Tousignant est devenu mon deuxième père. Je suis un Cataracte à vie. Le junior, ça a été une école de vie», souligne le Baie-Comois.

Dans le calepin

L’organisation des Cataractes espère attirer au moins 11 000 personnes pour les deux matchs de la fin de semaine. Il y a quatre ans, 13 319 personnes s’étaient entassées aux Grandes Estrades de Saint-Tite pour les duels contre Victoriaville et Québec. «Au moment où on se parle, on est autour de 9000 billets vendus. Ça a été moins fort dans les dernières semaines, mais depuis une semaine, ça a repris. Il nous faudra 11 000 pour qu’on puisse avoir le sourire !» a lancé le président Roger Lavergne, qui s’attend à ce que des centaines d’amateurs achètent leur billet «à la porte». Le gardien Justin Blanchette portera pour sa part une tuque sur son masque.

Au sommet du dernier relevé de la Ligue canadienne en vertu d’une fiche de 44-7-0-1, avant leur duel d’hier soir à Québec, où ils s’y pointaient après avoir remporté leurs 14 dernières rencontres, les Huskies de Rouyn-Noranda peuvent-ils encore s’améliorer ? L’entraîneur-chef Mario Pouliot croit que oui. «Où on n’est pas réellement satisfaits, c’est notre finition autour du filet. La semaine passée, on a eu 52 tirs contre Gatineau et ça n’aurait jamais dû être un match qui finit 3-1. C’est bien beau que le gardien joue bien, mais c’est à nous de trouver une manière de compléter ces jeux-là. Avec les chances de marquer qu’on crée, il faut être beaucoup plus opportunistes que ça, car on donne des chances à l’équipe adverse de rester dans le match», répondait-il hier matin.

Au rythme où il fait scintiller la lumière rouge depuis le début de la saison, l’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Nathan Légaré pourrait inscrire son nom dans le livre d’histoire de la LHJMQ d’ici la fin du calendrier régulier. Selon les statistiques compilées par le confrère du Réseau des sports Stéphane Leroux, Légaré pourrait devenir seulement le cinquième joueur de 17 ans à inscrire au moins 50 buts en une saison. Au moment d’écrire ces lignes, l’espoir au prochain repêchage de la LNH en compte 37 en 50 rencontres. Seuls Martin Gendron (71 en 91-92), Daniel Brière (51 en 94-95), Ramzi Abid(50 en 97-98) et Sidney Crosby (66 en 04-05 et 54 à 16 ans) ont accompli l’exploit.