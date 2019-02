Lexson Mathieu vise une deuxième victoire

Après avoir terrassé son adversaire en 43 petites secondes lors de son premier combat professionnel, le boxeur de 19 ans Lexson Mathieu sera de retour dans le ring le 16 mars prochain.

Cette fois, le pugiliste de Québec sera opposé à l’Argentin de 35 ans Ariel Alejandro Zampedri, qui présente une fiche de 9 victoires et 5 revers.



«Il peut avoir 30, 35 ou 40 ans... Je ne vais pas me dire qu’il est meilleur parce qu’il est plus vieux. Pas du tout.»



Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.