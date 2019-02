Les Rangers n'ont pas abandonné

Les Rangers de New York connaissent du succès ces temps-ci et ils doivent une fière chandelle à l’attaquant Mika Zibanejad, qui récolte les points à un rythme effréné.

L’ancien porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa a eu son mot à dire dans la victoire de 4-3 en fusillade de son équipe aux dépens des Bruins de Boston, mercredi. Avant que les siens ne comblent un retard de deux buts en troisième période, il a inscrit son 10e filet à ses huit derniers matchs. Au cours de cette séquence fructueuse, le numéro 93 a totalisé 16 points. Il a par ailleurs aidé les Blueshirts à gagner cinq de leurs huit plus récents duels.

Également, Zibanejad a établi une marque de la concession new-yorkaise en participant à 11 buts consécutifs de son club. Cependant, il préfère se concentrer sur les performances collectives de son club et non les siennes.

Même s’ils se trouvent à sept points d’une place en séries éliminatoires, Zibanejad et ses coéquipiers n’ont pas lancé la serviette.

«En tant que groupe, nous ne voulons pas se servir des excuses. Nous ne sommes pas prêts à abandonner, a commenté le joueur d’avant au quotidien New York Post. On veut prouver aux gens qu’ils ont tort de nous écarter du portrait. On souhaite s’améliorer et d’ailleurs, nous sommes encore dans la course aux séries.»

Pas déconcentrés

De plus, Zibanejad et les autres patineurs des Rangers essaient de ne pas tenir compte des rumeurs de transaction à l’approche de la date limite des échanges. Ce qui importe à leurs yeux, c’est leur rendement sur la glace.

«Vous pensez toujours à ce qui se passe ailleurs dans la ligue et c’est normal, mais on ne regarde pas cela, a-t-il dit. On veut se présenter à l’aréna chaque jour pour avoir du plaisir, travailler fort et suivre des habitudes de gagnants. Il faut progresser.»