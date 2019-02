Les Jets maintiennent le cap malgré tout

«C’est une léthargie difficile à expliquer. Il a toujours le même lancer et les mêmes habiletés. Il faudra peut-être qu’il travaille un peu plus fort, qu’il marque un but en poussant, près du demi-cercle, a analysé le Québécois. Tu ne peux pas toujours simplement attendre pour le tir. Si tu veux marquer des buts dans cette ligue, il faut que tu y mettes l’effort.»