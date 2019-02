Les Flyers ne sont plus parfaits

Les Flyers ont appris que toute bonne chose à une fin, jeudi soir, à Philadelphie. La formation de la ville de l’amour fraternel a vu sa série de victoires prendre fin à huit, puisque les Kings de Los Angeles les ont vaincus 3 à 2 en tirs de barrage.

L’équipe de Scott Gordon n’avait pas subi de revers depuis le 12 janvier dernier et avait ainsi effectué une remontée importante au classement de l’Association Est. Les Flyers ont présentement 55 points, ce qui les place à six points d’une place en séries éliminatoires. Une réalité qui ne semblait même pas imaginable avant cette séquence de victoire.

Dans l’affrontement du jour, les patineurs des Flyers ont été frustrés par un Jonathan Quick en grande forme. Le gardien de 33 ans a stoppé 30 des 32 lancers dirigés contre lui. Il a cédé sur des tirs de Sean Couturier et Jakub Voracek en temps réglementaire.

C’est Tyler Toffoli qui a permis aux Kings de l’emporter en fusillade. Austin Wagner et Adrian Kempe avaient été les auteurs des filets des visiteurs lors des 60 premières minutes de jeu.

Une soirée de retrouvailles en Floride

À Sunrise, il s’agissait d’un premier affrontement entre les Panthers de la Floride et les Penguins de Pittsburgh depuis qu’ils ont transigé le 1er février dernier. Les protagonistes de cette transaction se sont démarqués au cours de ce duel, qui a été remporté par les favoris de la foule 3 à 2 en prolongation.

Rappelons que les Penguins avaient envoyé Derick Brassard et Riley Sheahan sous le chaud soleil de la Floride et qu’ils avaient obtenu Jared McCann et Nick Bjugstad en retour.

Face à leur ancienne équipe, Brassard et Sheahan ont fourni chacun une passe décisive, respectivement sur les réussites de Evgenii Dadonov et Colton Sceviour. Pour leur part, McCann a inscrit un but et Bjugstad n’a pas noirci la feuille de pointage.

C’est cependant un but de Michael Matheson qui a fait la différence en surtemps.

Ce duel marquait également le 915e match dans l’uniforme des Penguins de Sidney Crosby. Le capitaine a ainsi égalisé la marque de Mario Lemieux, qui détenait le record de la concession. Crosby a été blanchi face aux Panthers.

De mal en pis pour l’Avalanche

À Washington, l’Avalanche du Colorado a subi un cinquième revers consécutif, alors que les Capitals ont eu le meilleur 3 à 2 en prolongation.

La troupe évoluant à Denver ne va nulle part par les temps qui courent, elle qui n’a obtenu que trois victoires à ses 17 derniers départs. Au cœur d’une lutte extrêmement serrée pour les séries dans l’Association de l’Ouest, l’Avalanche ne fait que glisser depuis le début de la nouvelle année. Au moment d’écrire ces ligues, il se trouvait au sixième rang de la section Centrale.

Evgeny Kuznetsov a été la grande vedette offensive des vainqueurs avec deux buts, dont celui de la victoire, et une passe décisive. Andre Burakovsky et Matt Niskanen ont aussi touché la cible pour les Caps.

Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Colin Wilson ont placé la rondelle derrière la ligne des buts pour les perdants.