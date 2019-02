Grosse transaction pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont acquis jeudi le pivot Marc Gasol des Grizzlies de Memphis, cédant en retour Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Miles et un choix de deuxième tour au repêchage de 2024 de la NBA.

Le réseau ESPN a rapporté le tout en après-midi, quelques heures avant la fin de la période des transactions du circuit.

Choisi trois fois pour participer au match des étoiles de la ligue, Gasol a été nommé le joueur défensif par excellence en 2013. Cette saison, l’Espagnol de 33 ans a inscrit 15,7 points en moyenne par rencontre, récupérant 8,6 rebonds, dont 7,5 en territoire défensif. Il a également totalisé 4,7 mentions d’assistance.

Le vétéran évoluait à Memphis depuis son arrivée dans la NBA en 2008-2009. Il a amassé 11 684 points en carrière.

Pour sa part, Valanciunas a obtenu 12,8 points en moyenne par sortie cette année, saisissant en moyenne 7,2 ballons sous le panier. Après sa première saison dans la NBA en 2012-2013, il a affiché une moyenne supérieure à 11 points lors de chacune des campagnes suivantes.

Toronto tente le grand coup dans sa quête au titre de la NBA. Avant d’affronter les Hawks d’Atlanta en soirée, la formation ontarienne occupait le deuxième rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 39-16.

Autre transaction

Par ailleurs, les Raptors auraient conclu une autre transaction quelques minutes plus tard. D’après le site The Athletic, ils ont refilé le pivot Greg Monroe et un choix de deuxième tour aux Nets de Brooklyn en retour d’une somme d’argent.

La même source a rapporté que l’équipe new-yorkaise obtiendra éventuellement une sélection de deuxième ronde au repêchage de 2021.