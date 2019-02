Règlements de participation



1. Le concours « JiC à Québec le 19 février 2019 » est tenu par TVA Sports (Groupe TVA inc.) (ci-après collectivement : les « organisateurs du concours »). Il se déroule sur Internet, du 8 février 2019 à 15h00 H.E. jusqu’au 14 février à 19h00 H.E. (ci-après : la « durée du concours »).

ADMISSIBILITÉ

2. Ce concours s'adresse à toute personne résidant au Québec âgée de 18 ans ou plus. Sont exclus les employés, agents et représentants des organisateur du concours, de leurs sociétés affiliées, liées, apparentées, divisions et filiales, de leurs agences de publicité et de promotion, des partenaires, des marchands participants, des fournisseurs de prix, de matériel et de services reliés au présent concours ou de tout autre intervenant directement lié à la tenue de ce concours ainsi que les membres de leur famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait et toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents et représentants sont domiciliés.

COMMENT PARTICIPER – INSCRIPTION

3. AUCUN ACHAT REQUIS.



Pour participez au concours, vous devez avoir un compte Facebook valide pour pouvoir participer. Si vous n’avez pas de compte Facebook, simplement vous en créer un en suivant les instructions. Une fois connecté à votre compte Facebook, rendez-vous, pendant la durée du concours, à la page de TVA Sports et repérez la publication du concours jictvasports en lien avec le titre du concours et indiquez dans les commentaires la réponse à la question du concours ».

Les participants ont jusqu’au 14 février 2019 à 19h00 H.E, pour participer. L’heure de publication du commentaire de chaque participant sera utilisée pour déterminer si le commentaire a été reçu dans les temps requis pour le tirage.

En soumettant un commentaire, vous acceptez que soit reproduit et communiqué au public, si vous êtes sélectionné comme gagnant, votre nom et prénom et identifiant (incluant photo), sur tous supports et plateformes médias jugés appropriés par les organisateurs du concours, en lien avec les concours et des fins promotionnelles et publicitaires de TVA Sports.

Ce concours n’est aucunement commandité, appuyé ou administré par Facebook ni associé à celui-ci. Vous reconnaissez que vos renseignements sont fournis aux organisateurs du concours et non à Facebook. Les renseignements que vous communiquez serviront uniquement à des fins d’administration du concours et seront utilisés conformément à la politique de confidentialité des organisateurs du concours (voir ci-dessous). Facebook se dégage de toute responsabilité relativement à chacun(e) des participant(e)s à ce concours. Toute question, remarque ou plainte concernant ce concours doit être adressé aux organisateurs du concours, et non à Facebook.

4. Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi les organisateurs du concours se réservent le droit d'annuler une ou plusieurs de leurs participations :

• Il y a une limite d'une inscription par personne, pendant la durée du concours.

• Une personne ne peut s'inscrire plus d'une fois et l'utilisation d'un seul compte Facebook est permis, dans le cas où une personne en possède plus d’un.

PRIX

5. Dans le cadre du concours, les vingt-cinq (25) prix suivants sont offerts :

Chacun des vingt-cinq (25) prix est identique et constitue à une paire de billets pour le match des Remparts de Québec contre les Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron à Québec le 19 février ou Jean-Charles Lajoie présentera son émission JiC en direct à compter de 17h pour le gagnant et son invité.

Total de chacun des vingt-cinq (25) prix remis : trente-cinq dollars (35 $);

Grand total de la valeur de tous les prix remis : Huit cent soixante-quinze dollars (875 $).

6. Les conditions suivantes s'appliquent à chacun des vingt-cinq (25) prix remis :

Sauf stipulation expresse contraire dans la description du prix ci-dessus, sont à la charge de la personne gagnante et de son invité, tous les coûts, frais et dépenses, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de transport, les frais de stationnement et les repas et boissons. Le prix est valable uniquement pour la représentation mentionnée ci-dessus. Les organisateurs du concours ne sont pas responsables du report ou de l’annulation de la représentation visée par le billet. Le gagnant et son invité doivent se conformer aux règles d’usage de la loge et des lieux émise par le gestionnaire des lieux.

TIRAGE

7. Le lundi 15 février à 10h, à Montréal, au bureau du Groupe TVA inc. une sélection au hasard de vingt-cinq (25) commentaires provenant de la publication concours sera effectuée parmi l'ensemble des commentaires soumis conformément aux présentes afin d'attribuer les vingt-cinq (25) prix.

Le nom des vingt-cinq (25) gagnants potentiels pourra être reproduit sur la page Facebook de TVA Sports (https://www.facebook.com/ReseauTVA/) par l’ajout d’un commentaire sur cette page Facebook. MALGRÉ CE QUI PRÉCÈDE, LE FAIT QUE LE NOM D’UNE PERSONNE SOIT REPRODUIT SUR LA PAGE FACEBOOK DE TVA SPORTS NE VEUT PAS DIRE QUE CETTE PERSONNE EST UN GAGNANT OFFICIELLEMENT D’UN PRIX. EN EFFET, LE GAGNANT EST OFFICIELLEMENT PROCLAMÉ QU’UNE FOIS CONTACTÉ PAR LES ORGANISATEURS DU CONCOURS A SA MESSAGERIE FACEBOOK, QU’IL SIGNE ET RETOURNE LE FORMULAIRE D’EXONÉRATION DÛMENT COMPLÉTÉ ET QU’IL SE CONFORME AUX CONDITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT.

8. Il y a une limite d'un prix par personne et par résidence.

9. Les chances que le commentaire provenant de la publication concours d'un participant soit sélectionné au hasard dépend du nombre de commentaires de participation enregistrés conformément aux présentes.

RÉCLAMATION DES PRIX

10. Afin d'être déclarée gagnante, toute personne sélectionnée devra :

a) Avoir répondu à la question posée dans la publication concours sur la page Facebook avant le 18 février 10h ; et

b) Répondre par retour écrit au message Facebook envoyé par le compte de JiC TVA Sports au plus tard dans les quatre (4) heures suivant la sélection au hasard ; et

c) Récupérer les billets devant la toile de fond à l’effigie de TVA Sports à l’entrée du bar Bud au Centre Vidéotron à Québec ; et

d) Signer le formulaire de déclaration et d'exonération de responsabilité (ci-après le « Formulaire de

déclaration »).

11. À défaut de respecter l'une des conditions mentionnées aux présents règlements, la participation de la personne sélectionnée sera annulée et un nouveau tirage pour ce prix sera effectué conformément au présent règlement jusqu'à ce qu'un participant soit sélectionné et déclaré gagnant.

CONDITIONS GÉNÉRALES

12. Vérification. Les bulletins de participation sont sujets à vérification par les organisateurs du concours. Tout bulletin de participation qui est, selon le cas, incomplet, frauduleux, transmis en retard, qui ne comporte pas la bonne réponse à la question d'ordre mathématique ou ne comporte pas l'indice requis ou la bonne réponse à la question apparaissant au bulletin (si requis dans le cadre du concours) sera automatiquement rejeté et ne donnera pas droit à un prix.

13. Participation non conforme. Les organisateurs du concours se réservent le droit de disqualifier toute personne ou d'annuler une ou plusieurs participations de toute personne

participant à ce concours ou tentant d'y participer par un moyen contraire aux règlements

ou de nature à être inéquitable envers les autres participants (ex. participations excédant la limite permise, piratage informatique, etc.). Cette personne pourrait être référée aux autorités judiciaires compétentes.

14. Acceptation du prix. Tout prix devra être accepté tel qu'il est décrit aux présents règlements et ne pourra être transféré à une autre personne, substitué à un autre prix ou être échangé en partie ou en totalité contre de l'argent, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe traitant de substitution de prix.

15. Substitution de prix. Dans l'éventualité où, pour des raisons non reliées à un gagnant, les organisateurs du concours ne peuvent attribuer un prix (ou une portion de prix) tel qu'il est décrit aux présents règlements, ils se réservent le droit d'attribuer un prix (ou une portion de prix) de même nature et de valeur équivalente ou, à leur entière discrétion, la valeur du prix (ou de la portion de prix) indiquée aux règlements en argent.

16. Refus d'accepter un prix. Le refus d'une personne sélectionnée au hasard d'accepter un prix selon les modalités des présents règlements libère les organisateurs du concours de toute obligation reliée à ce prix envers cette personne.

17. Limite de responsabilité — utilisation du prix. Toute personne sélectionnée dégage le Groupe TVA inc. et TVA Sports leurs sociétés affiliées, liées, apparentées, divisions et filiales, leurs agences de publicité et de promotion, leurs employés, agents et représentants (collectivement les « Renonciataires ») de toute responsabilité relativement à tout dommage qu'elle pourrait subir en raison de l'acceptation ou de l'utilisation de son prix. Afin d'être déclarée gagnante et préalablement à l'obtention de son prix, toute personne sélectionnée s'engage à signer, si requise, un Formulaire de déclaration à cet effet.

18. Garantie. Toute personne sélectionnée pour un prix reconnaît que la seule garantie applicable à son prix est la garantie normale du manufacturier. Une déclaration à cet effet sera incluse au Formulaire de déclaration.

19. Responsabilité des fournisseurs. Toute personne sélectionnée pour un prix reconnaît qu'à compter de la réception d'une lettre confirmant son prix, l'exécution des services reliés à ce prix devient l'entière et exclusive responsabilité du fournisseur de prix. Une déclaration à cet effet sera incluse au Formulaire de déclaration.

20. Limite de responsabilité — fonctionnement du concours. Les Renonciataires se dégagent, dans la plus grande mesure permise par la loi, de toute responsabilité relativement au mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau, et qui peut limiter la possibilité ou empêcher toute personne de participer au concours. Les Renonciataires se dégagent aussi de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être causée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page Internet, de tout logiciel ou de tout formulaire et par la transmission de toute information visant la participation au concours.

21. Modification. Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d'annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre le présent concours en tout ou en partie dans l'éventualité où il se manifesterait un événement, une erreur ou toute intervention humaine pouvant corrompre ou affecter l'administration, la sécurité, l'impartialité ou le déroulement du concours tel que prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, si requise. Dans tous les cas, les organisateurs du concours et leurs sociétés affiliées, liées, apparentées, divisions et filiales, leurs agences de publicité et de promotion, les fournisseurs de produits ou des services liés à ce concours ainsi que leurs employés, agents et représentants, ne pourront être tenus d'attribuer plus de prix que ceux indiqués aux présents règlements ou d'attribuer des prix autrement que conformément aux présents règlements.

22. Impossibilité d'agir - conflit de travail. Les Renonciataires n'assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d'agir résulterait d'un fait ou d'une situation hors de leur contrôle ou d'une grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans leur établissement ou dans les établissements des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours.

23. Limite de responsabilité — participation. En participant ou tentant de participer au présent concours, toute personne dégage, dans la plus grande mesure permise par la loi, de toute responsabilité les Renonciataires de tout dommage qu'elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au concours.

24. Autorisation. En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise les organisateurs du concours, leurs partenaires et représentants et toute personne dûment autorisée par les organiseurs du concours, à utiliser, si requis, ses nom, photographie, image, déclaration relative au prix, lieu de résidence, voix et tout matériel soumis dans le cadre du concours, sans aucune forme de rémunération, et ce, à leur discrétion et sans limites quant à la période d'utilisation, dans tout média et à l'échelle mondiale, à des fins publicitaires ou à toute autre fin jugée pertinente.

25. Communication avec les participants. Aucune communication ou correspondance ne sera échangée avec les participants dans le cadre de ce concours sauf avec les personnes sélectionnées pour un prix.

26. Invité d’un gagnant mineur. Dans l'éventualité où le prix s’étend également à des invités et qu’un invité d’un gagnant est mineur, le tuteur ou un titulaire de l'autorité parentale devra signer le Formulaire de déclaration et accepter, le cas échéant, le prix pour et au nom de la personne mineure.

27. Décisions des organisateurs du concours. Toute décision des organisateurs du concours ou de leurs représentants, relative au présent concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en relation avec toute question relevant de sa compétence.

28. Différend. Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler.

29. Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom apparaît au bulletin de participation et c'est à cette personne que le prix sera remis si elle est sélectionnée et déclarée gagnante.

30. Non-affiliation. Le présent concours n’est nullement affilié, cautionné, présenté, parrainé ou organisé par Facebook. Chaque participant reconnait que son inscription au concours peut se faire par l’entremise de son compte Facebook. En participant au concours de cette façon, chaque participant accepte que Facebook et chacun de ses responsables et agents n’assument aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, en rapport avec la tenue du concours et que votre participation au concours via ce média social est régie par les règles d’utilisation de Facebook

31. Règlement. Le règlement est disponible sur demande à syhan.morisset@tva.ca

32. Renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis sur les participants en lien avec ce concours sont utilisés pour l'administration de ce concours et sont assujettis à la Politique de confidentialité aucune communication, commerciale ou autre, non reliée à ce concours, ne sera envoyée au participant par le Groupe TVA inc. sauf si le participant en a autrement permis, le cas échéant, en cochant la case appropriée sur le bulletin officiel de participation ou si cela est permis en vertu de la Politique de confidentialité.

33. Langue. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du présent règlement, la version française prévaut.