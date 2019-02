«Charlatanisme épouvantable»: JiC dénonce le sport d'élite 12 mois par année

Jean-Charles Lajoie a ajouté sa voix à celle de l’ex-vedette des Flyers de Philadelphie Eric Lindros pour dénoncer la pratique du sport d’élite 12 mois par année chez les jeunes athlètes.

«Cette entreprise de vulgaire mercantilisme, ce charlatanisme épouvantable, a décrit l’animateur de TVA Sports lors de son édito de jeudi. Celui par lequel les parents se retrouvent pris au piège, comme si par malheur, vous hésitiez à faire pratiquer le sport favori de votre enfant 12 mois par année et qu’il en coûtait pour celui-ci une carrière possible chez les pros et pour vous, un fonds de retraite extraordinaire.»

«JiC» appelle ainsi à la sensibilisation pour s’attaquer à cette pratique, car «il y a des dangers physiques à ça. De plus en plus d’études universitaires médicales poussées tendent à le démontrer».

«Je rêve d’une publicité où je vais voir un garçon de 22 ans qui peine en réhabilitation à réapprendre à marcher parce qu’on lui a remplacé une des deux, voire les deux hanches, un des deux, voire les deux genoux», a imaginé l’animateur.

«Pourquoi? Parce que pendant 12 mois par année, il a fait des katas sur une glace synthétique, dans un local mal aéré, à s’empoissonner littéralement, à suer sa vie en pleine canicule pour pourchasser quoi? Un rêve de quoi?», s’est-il indigné.

Les parents doivent faire face à leurs responsabilités et laisser leur enfant choisir sa propre voie, a plaidé Lajoie.

«Si votre enfant a à devenir Pierre, Jean ou Jacques, il va trouver son propre chemin pour devenir Pierre, Jean ou Jacques. Alors, cessez de culpabiliser, cessez de vous en faire pour rien. Cessez surtout de cotiser ces entreprises privées et à profit.»

