Les Flyers commencent à y croire. Une participation aux séries éliminatoires n’est plus illusoire.

C’est ce qu’a affirmé Sean Couturier en entrevue à l’émission de TVA Sports JiC, mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«On commence à croire aux séries. On est de plus en plus près d’une place, mais en même temps on est encore loin, a-t-il cependant tenu à préciser. Il reste beaucoup de travail à faire. Il va falloir continuer de gagner. On y va un match à la fois.»

Les Flyers traversent actuellement une séquence de huit victoires. Le jeune gardien Carter Hart est le grand responsable de ces récents succès, selon Couturier.

«Hart a eu un grand rôle à jouer là-dedans. Il a volé des matchs à lui seul», a-t-il indiqué.

Depuis des semaines, Hart est souvent comparé à Carey Price en raison de son calme devant son filet. Couturier voit lui aussi des similitudes entre les deux gardiens.