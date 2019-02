Jesperi Kotkaniemi, le meilleur attaquant de sa cuvée?

Les récentes performances de Jesperi Kotkaniemi font rêver les partisans des Canadiens de Montréal.

Mardi soir, face aux Ducks d'Anaheim, il est devenu le premier joueur de 18 ans dans l'histoire des Canadiens à marquer dans trois matchs consécutifs.

Kotkaniemi a été limité à quatre buts lors de ses 45 premières rencontres, et voilà qu'il en revendique cinq à ses neuf derniers matchs seulement.

Au vu de sa progression, doit-on le considérer comme le meilleur attaquant de la cuvée de 2018?

«Moi je regarde la progression de Kotkaniemi, et je répondrais oui, a soutenu Louis Jean, mercredi à l'émission JiC. C’est facile par contre de répondre oui aujourd’hui. Il y a quelques années, si tu m'avais demandé de trancher entre Elias Pettersson, Nico Hischier et Nolan Patrick, je n’aurais probablement pas choisi Pettersson.»

«Mais sincèrement, a-t-il continué, ce qui m’impressionne et ce qui me fait pencher vers un oui, c’est de le voir progresser alors que les rencontres ressemblent de plus en plus à des matchs de séries. Il n’a pas peur, il fonce au filet.»

Et pourtant...

Or, la sélection du Finlandais était loin de faire l’unanimité avant le début de la saison.

Rembobinons la cassette jusqu’au tournoi des recrues au mois de septembre. Le joueur repêché tout juste après Kotkaniemi, Brady Tkachuk, lui avait volé la vedette. Marc-André Perreault s’en souvient comme si c’était hier.

«Sur une séquence au début du tournoi, Tkachuk tasse Kotkaniemi, le tasse encore, va marquer dans sa face, passe à côté et fait son fanfaron», a raconté le journaliste de TVA Sports.

«Rappelez-vous le tollé : on aurait dû prendre [Filip] Zadina de Halifax, il est écœurant!», a mentionné pour sa part Jean-Charles Lajoie, en référence à ces partisans qui réclamaient la sélection de la vedette des Mooseheads.

Tkachuk a connu un départ étonnant dans la Ligue nationale de hockey, amassant 16 points, dont neuf buts, lors de ses 14 premières rencontres. Il a ralenti par la suite, se contentant de sept points, dont deux buts, lors de ses 27 matchs suivants.

Zadina évolue pour sa part dans la Ligue américaine avec les Griffins de Grand Rapids. En 38 matchs, il revendique 11 buts et autant de mentions d'aide.

Dans la vidéo ci-dessus, voyez la discussion entre Marc-André Perreault, Louis Jean et Jean-Charles Lajoie dans le segment «Le Colisée».