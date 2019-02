Hayley Wickenheiser deviendra une immortelle de l’IIHF

La multiple médaillée olympique Hayley Wickenheiser sera intronisée au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) en 2019, a annoncé cette organisation, mercredi.

Quadruple gagnante de la médaille d’or aux Jeux et sept fois championne mondiale, l’ex-capitaine de l’équipe canadienne féminine sera accompagnée de Mike Modano, Zigmund Palffy, Miroslav Satan et Jorgen Jonsson, ainsi que de Boris Alexandrov, admis à titre de bâtisseur.

Wickenheiser a conclu sa carrière internationale avec une fiche de 168 buts et 211 mentions d’aide pour 379 points en 276 matchs. Toutes ces statistiques représentent un sommet dans l’histoire d’Équipe Canada. Elle a porté le «C» avec l’équipe nationale féminine du Canada pendant sept saisons, de 2006 à 2013, menant son pays vers deux championnats mondiaux et une médaille d’or olympique pendant cette période.

«Son dévouement au monde du sport, son désir de s’améliorer et son éthique du travail ne se sont jamais démentis depuis qu’elle a fait ses débuts dans notre programme», a affirmé dans un communiqué Melody Davidson, recruteur en chef des équipes nationales féminines à Hockey Canada et entraîneuse de longue date de la formation nationale.

«Elle est devenue une chef de file sur la patinoire et à l’extérieur de celle-ci, et elle a établi des standards qui ont poussé nos athlètes, notre personnel et notre programme vers des sommets qui semblaient parfois inatteignables.»

Belle carrière

Parmi les autres récipiendaires de cette distinction de l’IIHF, Modano s’est illustré dans la Ligue nationale, amassant 1374 points en 1499 joutes. Il a remporté la coupe Stanley avec les Stars de Dallas en 1999. Son total de points et de buts (561) constituent des records pour un hockeyeur né aux États-Unis; Américain né en Ontario, Brett Hull devance de peu son compatriote pour ces deux colonnes.

Intronisé au Temple de la LNH en 2014, Modano a été le premier choix au total du repêchage en 1988.