Aux 4 coins de la LNH: les Sénateurs transigent

Les Sénateurs d’Ottawa ont mis la main sur l’attaquant de l’organisation de l’Avalanche du Colorado Jean-Christophe Beaudin, mercredi, cédant en retour le joueur d’avant Max McCormick.

Beaudin, 21 ans, a récolté six buts et sept mentions d’aide pour 13 points en 42 joutes avec les Eagles du Colorado, club-école de l’Avalanche, cette saison. Chez les juniors, il avait amassé 215 points en 195 matchs avec les Huskies de Rouyn-Noranda entre 2013-2014 et 2016-2017.

Pour sa part, McCormick a disputé 14 rencontres avec Ottawa depuis le début de la campagne et a touché la cible une fois. Il a ajouté 12 points, dont sept filets, en 20 sorties avec les Senators de Belleville, dans la Ligue américaine.

Le patineur de 26 ans a écopé de 381 minutes de punition au cours de ses trois premières campagnes avec la filiale des Sénateurs.

Les Flyers en ont assez de Jori Lehtera

Le controversé attaquant Jori Lehtera a vu son nom placé au ballottage par les Flyers de Philadelphie, mercredi, de sorte qu’il pourrait se retrouver dans la Ligue américaine de hockey si aucune formation ne le réclame d’ici jeudi.

Cité à procès en Finlande où il est accusé d’avoir acheté l’été dernier huit grammes de cocaïne auprès d’hommes impliqués dans un réseau de trafiquants, Lehtera éprouve également des ennuis sur la patinoire. Il a été limité à trois points en 27 matchs cette saison, affichant un différentiel de -7.

Le patineur de 31 ans est admissible au statut de joueur autonome sans compensation l’été prochain. Acquis des Blues de St. Louis dans une transaction ayant envoyé Brayden Schenn au Missouri le 23 juin 2017, il a amassé seulement 11 points en 89 affrontements depuis son arrivée à Philadelphie.