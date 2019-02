«Tout est possible avec cette équipe» - Anthony Calvillo

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont remporté le Super Bowl pour la sixième fois de leur histoire, dimanche, grâce à un gain de 13-3 devant les Rams de Los Angeles. Ainsi, le quart-arrière de l’équipe Tom Brady a mis la main sur une sixième bague de champion, ce qui impressionne au plus haut point l’ancien pivot des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo.

«J’ai tellement de respect pour les gars qui on joué pendant toutes ces années et qui jouent encore à un niveau élite, a souligné Calvillo, maintenant entraîneur adjoint chez les Carabins de l’Université de Montréal, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Je ne pense pas que les gens apprécient à quel point c’est difficile de faire cela pendant toutes ces années.»

Et Calvillo, qui a joué sa dernière saison en 2013 avec les Alouettes à l’âge de 41 ans, est assurément l’un des rares à pouvoir comprendre cette réalité.

«Il a remporté plusieurs fois le Super Bowl lors des dernières années, a-t-il continué. Tu ne peux pas être surpris par ce que cette équipe est capable de faire avec tout le talent qu’ils ont ainsi que leurs entraîneurs. Tout est possible avec cette équipe.»

Calvillo, qui est le meneur pour le nombre de verges accumulées par la voie des airs (79 816) dans tout le football professionnel, a donné son opinion à savoir si Brady est le meilleur de tous les temps.

«Nous comparons toujours les statistiques et les fiches, a confié l'homme maintenant âgé de 46 ans. Il n’y a qu’une seule personne qui a remporté six fois le Super Bowl et qui y a participé à neuf occasions. Alors il est définitivement dans la conversation et peut-être même l'élu.»