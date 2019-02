Après avoir vu les Ducks d’Anaheim réduire l’écart en deuxième période grâce à Ryan Getzlaf, Phillip Danault a redonné une priorité de trois buts aux Canadiens de Montréal au troisième vingt en acceptant une superbe passe de Jonathan Drouin.

Alors que la rondelle a franchi la ligne de but de seulement quelques millimètres, les officiels ont jugé sur le coup que le cerbère Chad Johnson avait réalisé l’arrêt. Mais après reprise vidéo, les arbitres ont confirmé qu’il y avait bel et bien but!