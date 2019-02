Les Huskies intouchables

Les Huskies de Rouyn-Noranda surfent sur une incroyable séquence de victoires, ayant triomphé à leurs 14 derniers duels.

Conséquemment, ils caracolent au sommet du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec une récolte de 89 points, 12 de mieux que le Drakkar de Baie-Comeau, au deuxième échelon.

Si les Huskies sont une puissance offensive, avec 236 buts, deuxièmes derrière les Voltigeurs de Drummondville (258 buts), ils sont également un modèle d’efficacité défensive, avec seulement 105 buts accordés. La deuxième meilleure équipe dans cette catégorie est l’Océanic de Rimouski, avec 120 buts accordés.

«C’est une accumulation de facteurs, a souligné l’entraîneur de l’équipe, Mario Pouliot, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. La première chose, on est privilégié à Rouyn avec nos deux gardiens de but. Ils sont bien encadrés avec Dany Sabourin, l’entraîneur des gardiens.

«On prend beaucoup de fierté à bien jouer défensivement. On veut passer le moins de temps possible dans notre zone pour passer plus de temps à attaquer. Quand on a des moins bons moments, Zachary (Emond) et Sam(uel) Harvey font le travail. Ils sont très constants. C’est une des raisons de nos succès.

«Dans notre quotidien, on regarde seulement le processus de s’améliorer chaque jour. On ne regarde pas les statistiques. On veut améliorer notre façon de jouer. De voir des gars comme Peter et nos gardiens de but d’avoir des succès individuels, ce sont des belles récompenses.»

